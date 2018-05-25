به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با اشاره به دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این دیدار مقام معظم رهبری تجربیات و درس‌های مهمی درباره آمریکا بیان کردند که باید مورد توجه مسئولان و مردم قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: هیچ کس به اندازه رهبر انقلاب غربی‌ها و صهیونیست بین‌المللی و استکبار جهانی را به صورت کامل نمی‌شناسد و احدی از نقشه‌های آنها علیه دنیای اسلام به اندازه ایشان اشراف و آگاهی ندارد لذا آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام فرمودند نقشه و راهبرد اصلی نظام اسلامی است.

امام جمعه دلوار بیان کرد: هشدارها و بیانات مقام معظم رهبری حکیمانه، سنجیده و مدبرانه بوده و شناختی که ایشان بر اساس آموزه ها و تعلیم دین و قرآن از دشمن دارند و درک عمیقی که از اوضاع جهان دارند بر کسی پوشیده نیست. فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب نشات گرفته از مبانی نورانی، اسلام ناب و آموزه های قرآنی است.

وی ادامه داد: در همه شرایط به‌ویژه در این اوضاع کنونی همه ملت، مسئولان باید با اتحاد و همدلی پشت سر رهبری و مطیع فرمان ایشان باشند تا از آسیب های احتمالی مصون بمانیم و الا قطعا دچار آسیب و خسارت خواهیم شد.‌

زاهددوست با تبریک پیشاپیش ۱۵ رمضان و سالروز ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) (۳ هـ ق) و روز اکرام ایتام بیان کرد: ماه مبارک رمضان، ماه دستگیری از مستمندان و نیازمندان است.

وی افزود: انفاق در راه خدا در تمام ایام سال دارای پاداش و ثواب است اما در ماه مبارک رمضان دارای فضیلت برتری است؛ یکی از سفارشات رسول گرامی اسلام(ص) در خطبه شعبانیه این است که از فرصت ماه رمضان برای کمک و انفاق به تهیدستان و مستمندان جامعه استفاده کنید.

امام جمعه دلوار اضافه کرد: از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ رمضان المبارک به‌عنوان هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام از سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) نامگذاری شده است، قطعا شما مردم نوع دوست و خیر اندیش برای رفع نیازها و گرفتاری های نیازمندان و گره گشایی از مشکلات آنان با کمیته امداد امام خمینی همکاری و مشارکت لازم را خواهید داشت.



وی با اشاره به سخنان گستاخانه وزیر خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن ترامپ بطور متوسط هر هفته یک بار در مورد ایران سخنان تندی بیان کرده و مدعی تغییر حاکمیت در ایران شده است و عناصری که رویکرد شان شدیداً ضد ایرانی بوده را وارد کابینه خود کردند.

زاهددوست افزود: دلیل تندمزاجی آمریکایی‌ها هراس آنان از قدرت و نفوذ ایران در سطح منطقه است. ترامپ قبل ازاینکه وارد کاخ سفید شود فکر می کرد ایران هم مانند برخی کشورهای سعودی نفت و گاز عظیمی دارد و می تواند با او معامله کند اما وقتی وارد کاخ سفید می بیند که جمهوری اسلامی نقش مؤثری نیز در تحولات منطقه‌ای دارد و بدون نقش ایران در منطقه هیچ معادله‌ای قابل حل و رفع نیست. یکی از دلایل پرخاشگری مقامات آمریکایی، قدرت و نفوذ و محبوبیت جمهوری اسلامی در منطقه است.

وی گفت: نتیجه انتخابات اخیر در لبنان و عراق و شکست طرفداران آمریکا در این انتخابات و پیروزی حامیان مقاومت باعث خصومتی و عصبانیت بیش از پیش مقامات آمریکایی شده است.

امام جمعه دلوار ادامه داد: این سخنان ممکن است برای کسانی‌که تاریخ مواجهه انقلاب اسلامی با آمریکا را مرور نمی کنند، دلهره آور است. یعنی وقتی که وزیر خارجه آمریکا با گستاخی می‌گوید: ایران باید منتظر سخت‌ترین تنبیه آمریکا باشد برخی تصور می‌کنند که آمریکایی‌ها گزینه نظامی را علیه ایران به کار خواهند برد. در حالی که آمریکایی‌ها نه «توان» حمله به ایران را دارند و نه «اراده» آن را.

وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های صنعت دفاعی ایران به قدری آمریکایی‌ها را شوکه و متحیر کرده بخوبی می‌دانند که پاسخ ایران به اشتباه راهبردی آمریکایی‌ها سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

زاهددوست ادامه داد: اساسی‌ترین گزینه روی میز آمریکایی‌ها علیه ایران گزینه اقتصادی است و معلوم هم نیست که به این زودی‌ها آمریکایی‌ها این گزینه را از روی میز خود بردارند.و به تعبیر حضرت آقا امروز اتاق جنگ علیه ما وزارت خزانه داری آمریکاست.