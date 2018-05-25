نشست کمیسیون مشترک برجام بدون حضور آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و پنج کشور دیگر بدون حضور آمریکا ظهر امروز(جمعه) در هتل «کوبورگ» وین آغاز شد.

در این نشست علاوه بر هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز حضور دارد.

اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای، درباره نشست امروز نوشت: این نشست به منظور بررسی پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و رایزنی درباره راهکارهای تداوم اجرای این توافق تشکیل خواهد شد.

گفتنی است، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، پیش از برگزاری این نشست اظهار داشت: ما هنوز به این تصمیم نرسیدیم که آیا در برجام باقی خواهیم ماند یا نه و این بستگی دارد به اینکه بقیه اعضای برجام چگونه نبود یکی از اعضای خود را جبران کنند.