ضرورت کمک به نیازمندان و آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور و باشکوه مردم تبریز در مصلی اعظم حضرت امام خمینی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان کمک به ایتام و نیازمندان اهمیت زیادی دارد و توصیه می شود.

وی سپس با اشاره به برگزاری جشن گلریزان برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد ابراز داشت: هفته نیکوکاری و ایتام را پیش‌رو داریم و در دیدار با خیران آنها اعلام آمادگی کردند تا در جشن بزرگ گلریزان برای آزادی زندانیان غیرعمد تلاش کنند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه اهدای عضو نیز بسیار مهم است، گفت: انفاق فقط به مال نیست بلکه از طریق اهدای عضو نیز می توان انفاق کرد، در تبریز به تازگی امکان پیوند کبد فراهم شده است که خیلی مهم است و می تواند تاثیر زیادی در جامعه داشته باشد.

وی سپس با اشاره به قول آزادی ۶۳۰ زندانی در جمهوری آذربایجان توسط الهام علی‌اف ابراز داشت: وی قول داده تا این زندانیان را آزاد کند، البته فقط ۱۰ نفر از این زندانیان اسلام گرا هستند که از علی اف می خواهم به خاطر ماه رمضان زمینه آزادی این ۱۰ زندانی اسلام گرا را فراهم کند که چند نفر نیز در بین آنها روحانی هستند.

خیال ‌بافی‌های آمریکا نسبت به ایران هرگز محقق نمی شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز سپس با اشاره به اظهارات مضحکانه وزیر امور خارجه آمریکا گفت: خیال ‌بافی‌های آمریکا نسبت به ایران هرگز محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه خیال ‌بافی‌های وزیر امور خارجه آمریکا مضحک است، افزود: این اظهارات همان حرف های دوران جرج بوش است. نخست ‌وزیر آمریکا که اخیرا از کسوت جاسوسی به وزارت رسیده حرف های مضحکی بر زبان آورده است.

آل هاشم همچنین گفت: وی ادعا کرده که اگر ایران ۱۲ شرط را رعایت کند، تحریم‌ ها برداشته می ‌شود که این ۱۲ شرط همان خواسته‌ های قبلی زمان جرج بوش است.

وی سپس با بیان اینکه سرنوشت کشور به برجام گره نخورده است، گفت: اگر همه مردم و مسئولان پای منافع ملی نظام بایستند، پیروزی ما حتمی خواهد بود. بدون شک باز هم آمریکا در اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران شکست خواهد خورد.

اروپا اگر شرط های رهبری را قبول کند مذاکره ادامه می یابد

امام جمعه تبریز سپس با بیان اینکه اروپا اگر شرط های رهبری را قبول کند مذاکره ادامه می یابد، ادامه داد: جوسازی و تبلیغات دشمن نتیجه‌ای ندارد. مقام معظم رهبری تکلیف همه را مشخص کرده اند و اگر شرط های ایشان را اروپایی ها قبول کرده و اجرا کنند برجام ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اسلام در همه کشورها رشد کرده است، گفت: انتخابات اخیر در لبنان و عراق نشان داد که تاثیرگذاری اسلام در کشورهای اسلامی رو به رشد است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه اروپا یکی به نعل می زند و یکی به میخ گفت: بدیهی است اروپایی‌ ها هرگز به آمریکا پشت نمی ‌کنند و اینکه فکر کنیم اروپا در مقابل آمریکا می‌ایستد، خیال بافی و اشتباه است.