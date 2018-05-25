به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد با تسلیت رحلت حضرت خدیجه(س) اظهار داشت: حضرت خدیجه(س) الگوی زنان مسلمان است که حضرت فاطمه زهرا(س) در دامن ایشان تربیت یافتند.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن میلاد امام حسن مجتبی(ع) گفت: از آن حضرت روایت شده بهترین نیکویی، اخلاق نیکو است که روز میلاد امام حسن(ع) را روز اکرام ایتام هم نام نهادند که در این راستا جا دارد همه مسلمانان دست به دست هم دهند و از مستمندان دستگیری کنند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه از دشمنی خود عقب نشینی نکردند

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در این دیدار نکات مهمی از سوی ایشان مطرح شد.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت مراحل مختلف را پشت سر گذاشته است و مسیر پیشرفت را طی کرده است.

آیت الله سعیدی گفت: انقلاب اسلامی دشمنان زیادی داشته و دارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین آن‌ها هستند و هیچ‌گاه از دشمنی خود عقب نشینی نکردند و آخرین فتنه آنها قضیه خروج از برجام بود.

وی اظهار داشت: آن‌ها به دنبال از میان برداشتن نظام اسلامی هستند که در این راستا نتوانستند موفقیتی کسب کنند و ایران اسلامی هر بار آنان را عقب نشانده است.

امام جمعه قم افزود: جمهوری اسلامی این پیروزی‌ها را در سایه توکل به خدا و پیروی از ولایت فقیه به دست آورده است که این مسیر را تا انتها ادامه خواهد داد.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب سه تذکر را مطرح کردند و فرمودند «آمریکا هیچ‌گاه مورد اعتماد نبوده و نیست و آنان دنبال دغل بازی هستند که مسئولان در برابر آنها باید هشیار باشند».

آیت الله سعیدی ادامه داد: مقام معظم رهبری تأکید کردند انعطاف در برابر کسانی که از بن دندان با مسلمانان مخالف هستند طمع آنان را برابر پیشروی بیشتر می‌کند و هرگاه ما مقتدرانه ایستادگی کردیم آنها عقب نشینی کردند.

وی اضافه کرد: رهبری توصیه کردند اقتصاد کشور نباید به برجام گره بخورد و باید به توان داخل کشور تکیه کرد و از واردات بی‌رویه و قاچاق پرهیز کرد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: رهبری فرمودند نقد مسئولان باید راهگشا و در مسیر پیشرفت کشور باشند چرا که دشمنان در صدد هستند این نقدها را در مسیر زیر سؤال بردن اصل نظام استفاده کنند.

مردم حمایت از تولید کالای ایرانی را جدی بگیرند

وی با بیان اینکه مردم حمایت از تولید کالای ایرانی را جدی بگیرند و نسبت به شایعه پراکنی هشیار باشند، افزود: کسانی که با نفوذ در بین مردم به دشمنان کمک می‌کنند بدانند در هر لباسی که هستند مرتکب خیانت بزرگی می‌شوند و ملت با آنها محکم برخورد خواهد کرد.

آیت الله سعیدی گفت: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا سد بزرگی در برابر چپاول‌گری‌های استکبار ایجاد کرده چرا که ایران اسلامی الگوی عاشورا را برای خود انتخاب کرده است و دولت آمریکا میلیاردها دلار در غرب آسیا برای اهداف شوم خود هزینه کرده و خروج ترامپ از برجام خللی در اراده ما ایجاد نمی‌کند.

وی بیان داشت: ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس و به خصوص در فتح خرمشهر صلابت خود را به دنیا نشان داده است.

وجه اشتراک انتخابات پارلمان لبنان و عراق

امام جمعه قم با اشاره به انتخابات اخیر پارلمان لبنان و عراق افزود: پیروزی جریان مقاومت و جریان آمریکاستیز نقطه مشترک این دو انتخابات بود که این امر نشان دهنده از بین رفتن اعتبار آمریکا در منطقه است و هزینه‌هایی که کردند از بین رفته است.

وی با اشاره به بحث تنبیه رژیم صهیونیستی توسط مقاومت اسلامی، گفت: مدت‌ها است که رژیم صهیونیستی به جبهه مقاومت حمله می‌کند به این امید که آنان جرأت پاسخگویی ندارند اما نیروهای مقاومت در سوریه با مهارت فوق العاده با ۵۸ موشک به پایگاه‌های نظامی اسراییل در مناطق جولان حمله کردند و نیروهای مقاومت متجاوزان را تنبیه کردند و شکست خفت باری را نصیب آنها کردند.

آیت الله سعیدی ابراز داشت: پس از این پیروزی‌ها سیدحسن نصرالله در سخنرانی شفاف به اسراییل گفت اگر یک بار دیگر به پایگاه‌های مقاومت در سوریه و سایر مناطق حمله کنید موشک‌های مقاومت عمق رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار می‌دهد.