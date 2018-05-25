خواست ملت ایران تحقق شروط رهبری برای ادامه برجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر چمران با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) اظهار کرد: نقش این بانوی بزرگوار در ابعاد اجتماعی اقتصادی وتربیتی در تثبیت نهضت نو ظهور اسلام مورد اجماع علمای اسلام است.
وی افزود: علمای اسلام در فرقههای مختلف درباره این تأثیر اشتراک نظر دارند. حضرت خدیجه میتواند در امت اسلام محور وحدت واقع شود و امت اسلام زیر خیمه ارزشهای انسانی ایشان جمع شوند.
خطیب جمعه شهر چمران در ادامه با بیان اینکه تفکر داعشی درصدد تفرقه بین امت اسلام است، گفت: این تفکر فرقهای را محق و باقی فرقهها را نه فقط اهل باطل بلکه مشکل اینجاست که تکفیر میکند و از تمامی ۹۵ درصد مشترکات سخن نمیگوید. از پنج درصد اختلاف آتشی بپا میکند که مسلمان مسلمان را نه فقط با رضایت بکشد بلکه با وحشت تمام مثله کند. وجود داعش بنام اسلام نتیجه تفکر تکفیری است.
وی تصریح کرد: زنان مسلمان باید تدین و عفت وآموزش خود را در سطح عالی به کمال برسانند و الگویی منطقهای ارائه کنند. نگذارند تبلیغات غرب که زن را در بین دو راهی دروغین دین و پیشرفت اجتماعی قرار میدهد بر آنها اثر بگذارد.
هاشمی ادامه داد: حضرت خدیجه الگوی اسلامی کامل برای زن و مرد مسلمان است که سرمایه اقتصادی فراوان و بینظیرش را به پای اسلام فدا کرد. امروز نیز سرمایهداران متعهد ایرانی برای تقویت جمهوری اسلامی به سمت حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی جوانان جهت دهند.
امام جمعه شهر چمران خاطرنشان کرد: امروز استکبار امریکایی با توجه به بستن حسابهای بانکی جمعی از ایرانیان، به ایرانی متعهد و غیر متعهد رحم نمیکند و سرمایههای ایرانی در باقی کشورها در معرض خطر و بیامنیتی است.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری در کشور هم عبادت است اجر وثواب الهی دارد چون تقویت اسلام است.
هاشمی در فراز دیگری از خطبهها به سالروز نسیم مهر و حمایت از خانوادههای زندانیان اشاره کرد و گفت: از خیران و نیکوکاران میخواهیم با توجه به ظرفیت فراوان معنوی ماه مبارک رمضان، در کنار انجمن حمایت از زندانیان کمکها و مساعدتهای خود را که ثواب عظیمی دارد داشته باشند. البته از انجمن حمایت از خانواده زندانیان و کمیته امداد و همچنین مؤسسه باقیاتالصالحات شهر چمران که تا حد توان در کنار این خانوادهها بودهاند کمال تشکر را دارم.
خطیب جمعه شهر چمران بیان کرد: برخی از این افراد به واسطه جهل و جهالت یا بیاحتیاطی مثل تصادف یا نداشتن بیمه، عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه یا به دلیل چک برگشتی و غیره به زندان افتادهاند و در دوران حبس سرپرست خانواده، خانوادههای آنها درگیر آسیبهای متعدد اجتماعی و مشکلات معیشتی میشوند.
وی در ادامه با گرامیداشت هفتم خرداد سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی در سال ۵۹، گفت: این روز به عنوان روز قانون و آغاز هفته مجلس نامگذاری شده است. این مناسبت را به ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم. حضرت امام (ره) علیه در پیام خود به این مناسبت خطاب به نمایندگان فرمودند «شما نمایندگان ملتی هستید که جز اسلام بزرگ و عدالت الهی اسلامی فکر نمیکنند، انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودهاند».
هاشمی همچنین به سخنان مهم و کلیدی مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا و مسئولان نظام اشاره کرد و افزود: معظمله دهها نقاط کلیدی بیان کردند اما آنچه مهم است موارد تضمین اروپا به ایران برای ادامه برجام است. ایران نباید از آمریکا دو بار گزیده شود، امروز سعی و تلاش آمریکا گزیدن ایران از طریق اروپاست.
امام جمعه شهر چمران خاطرنشان کرد: خواسته ملت بعد از بیتعهدی آمریکا اقدام و عمل به بیانات ذکرشده در این دیدار است. در غیر این صورت کشور بزرگ و مقتدر ایران آماده از سرگیری فعالیتهای تعطیل شده هستهای به واسطه برجام خواهد بود.
وی در پایان گفت: سرمایههای عظیم خدادادی که منافع برجام گوشهای از آن نیست و سودآوری و ماندگاری آن نیز بیشتر است و نیاز به مذاکره نیز ندارد، توانایی عظیم مادی معنوی انسانی کشور است. وجود معادن عظیم نفت و گاز بینظیر، خاک حاصلخیز، دریاهای شمال و جنوب کشور و وجود جوانان و فرهیختگان علمی که خود ظرفیتی است که دیگر کشورها به آن حسرت میخورند.
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