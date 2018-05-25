مسئله برجام با شروط رهبر معظم انقلاب پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان، یکی از رموز اصلی ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را موضوع وحدت عنوان کرد و افزود: دشمن از زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید، در تلاش برای براندازی آن بود اما هرگز نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد؛ چرا که واژهای به نام «وحدت» همواره در بین مردم و مسئولان نظام بود.
وی ادامه داد: ماه رمضان، الطاف الهی بیش از هر زمان دیگری متوجه ما انسانها است و باید قدردان ماهی که در آن قرار داشته و درهای بخشایش به روی انسان در این ماه عزیز باز میشود، باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به مناسبتهای پیش رو، از چهارم خردادماه بهعنوان روز مقاومت و ایثار یاد کرد و گفت: ملت ایران اسلامی همواره در طول چهار دهه اخیر با واژه مقاومت آشنا بوده و از نزدیک آن را لمس کردهاند، این در حالی است که این نوع مقاومت در منطقهای که قرار داریم نیز اشاعه پیدا کرده و شاهد پیروزی حق بر باطل در برهههای مختلف از جمله پیروزی افتخارآفرین حزبالله در برابر اسرائیل غاصب هستیم.
خاتمی با اشاره به اینکه دهم ماه مبارک رمضان سالروز رحلت حضرت خدیجه کبری(س) است، افزود: امالمومنین اولین زنی بود که به پیامبر گرامی اسلام(ص) ایمان آورد و شخصیت برجسته حضرت خدیجه کبری(س) باعث شد تا ایشان بهعنوان الگویی برای زنان مسلمان باشند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین از شکلگیری مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از روزهای ماندگار در تقویم انقلاب اسلامی یاد کرد و ادامه داد: هفتم خردادماه سال ۵۹ سالروز تاسیس مجلس شورای اسلامی است، مجلسی که یکی از ارکان مهم قانونگذاری و نظارت بوده و اعضای آن نیز توسط مردم از طریق انتخابات برگزیده میشوند، به همین خاطر نمایندگان مجلس باید نسبت به قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین دقت کافی داشته باشند.
خاتمی با یادآوری اینکه امروز در آستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار داریم، اظهار کرد: آنچه که بیش از همه باعث شده است تا امروز شاهد قرار گرفتن در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران باشیم، وحدت مسئولان و مردم و از همه مهمتر پشتیبانی مردم از ولایتفقیه بوده است؛ چرا که تنها راه مقابله با انواع توطئههای دشمنان که قصد براندازی نظام را دارند، وحدت به معنای واقعی کلمه است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این روزها در ایام حمایت از خانواده زندانیان جرائم غیرعمد هستیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه هموطنانی که توان مالی کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد را دارند، این مهم را انجام دهند.
