دوری از سبک زندگی اسلامی مسلمانان را در معرض خطر قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تاکید بر انس با قرآن و تدبر در کلام الله مجید در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: دوری از سبک زندگی اسلامی، یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان را در معرض خطر قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به توطئه و بدعهدی آمریکا در قبال ایران، گفت: آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست و باید از نگاه برجام عبور کرده و نگاه ما به اقتصاد مقاومتی و تولید داخل باشد.

آیت الله علما در ادامه بیان کرد: برجام تجربه ای برای اثبات بدعهدی آمریکا است و آمریکا به هیچ توافقی پایبندی ندارد و این تجربه ثابت کرد که با آمریکا نمی‌توان کنار آمد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به دشمنی دیرینه آمریکا با ایران افزود: دشمنی آمریکا با ایران به زمان مصدق باز میگردد و این دشمنی تاکنون ادامه داشته است.

آیت الله علما تاکید کرد: باید بیدار باشیم، در جنگ تحمیلی بهترین جوانان این مرز و بوم را از دست دادیم و استکبار همواره بر ملت ما تهدید و فشار وارد نموده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: باید تضمین‌های لازم از اروپایی ها گرفته شود و این تضمین ها از سوی رهبر معظم انقلاب تشریح گردیده است.