دلایل حزبی و گروهی نباید در عزل و نصب مدیران اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به وجود برخی مشکلات فردی و اجتماعی در جامعه امروز اظهار داشت: مسائل و مشکلات موجود باید با توکل و اعتماد به خداوند متعال رفع شود و توکل و اعتماد باید در همه ابعاد زندگی انسان وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: نتیجه توکل و اعتماد به نصرت الهی را بارها و بارها تجربه کرده ایم و بارها دیده ایم که در نتیجه توکل به خداوند متعال، مکر و حیله دشمنان بی اثر شده است.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمعیت کشور ما در حال پیر شدن است، عنوان کرد: کاهش فرزند آوری و افزایش میانگین سنی جامعه در آینده مشکلات جدی در کشور به وجود خواهد آورد.

وی ضمن تشریح مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیر شدن و کاهش جمعیت بیان کرد: علاوه بر تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی، کاهش جمعیت شیعیان از نقشه های دشمنان نیز به شمار می رود و آنها برای کاهش جمعیت شیعه به طور جدی برنامه ریزی کرده اند.

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره مندی ایران از نیروهای خلاق و کارآمد اظهار داشت: بر اساس برخی آمارهای مجامع جهانی، ایران کشوری با وجود استعدادهای بسیار خوب، بهره برداری مناسبی از آنها نداشته و توانایی ها و شایستگی های افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ناصری تصریح کرد: این در حالی است که کشور ما اکنون نیازمند حضور افراد کارامد و متخصص و متعهد است و در این شرایط باید از این نیروها بهره برداری کافی و مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: در مقابل می بینیم که برخی افراد غیرمتخصص که از توانایی لازم برخوردار نیستند، برخی مسئولیت ها را پذیرفته اند که این عین خیانت در حق افراد توانمند است.

ناصری همچنین عزل و نصب افراد بدون توجه به توانایی های آنها و تنها به دلیل منافع حزبی و گروهی، خیانتی بزرگ به مردم است.

وی تاکید کرد: در پست‌ها و رده‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری گوناگون شهری و استانی نباید به دلایل حزبی، مانع فعالیت و حضور نیروهای کارآمد و متخصص شد و آنها را کنار گذاشت یا با سیاسی بازی آنها را از مسئولیت و جایگاه مدیریتی دور کرد بلکه باید در عزل و نصب افراد، تخصص و تعهد را مدنظر قرار داد.