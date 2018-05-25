باید اقتصاد مقاومتی و مردمی در کشور اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اساسی کشور مشکلات اقتصادی است که باید به این مسائل بیشتر توجه کرد اظهارداشت: مسئولان باید عرصه را برای مردم باز کنند و باید اقتصاد مردمی و مقاومتی در کشور اجرا شود نصرت خداوند در مسائل اقتصادی نیز به وجود میآید و برکت در جامعه اسلامی افزایش مییابد.
وی با اشاره به رجزخوانی آمریکا در مسئله برجام افزود: این کشور سعی دارد مردم ایران را ناامید کند که این توطئه ها تاثیری در اراده مردم و مسئولان ندارد، اگر مسئولین نظام وظایف خود را بهصورت شایسته انجام دهد خداوند نیز پشتیبان آنها خواهد بود و پیروزی نظام قطعی خواهد بود و نقشههای آمریکا نقش بر آب خواهد شد.
امام جمعه ارومیه ادامه داد: حضرت علی به مالک اشتر فرمودهاند که تقوا الهی پیشه کند و دستور خداوند را به دستورات دیگران ترجیح دهد و مردم را به دین خداوند دعوت کند و به دین کمک کند و خداوند فرمودهاند که هر کس به دین اسلام کمک کند پیروز خواهند شد که هر وقت خداوند وعده پیروزی داده است به حقیقت پیوسته است
حجت الاسلام قریشی با اشاره به بدعهدی آمریکا گفت: با آمریکا نمیتوان تعامل کرد زیرا که آنان هیچوقت پای حرفهای خود نمیایستند و وعدههای خود را عمل نمیکنند پس نباید در آن نرمی کرد و با آن با شدت برخورد کرد.
تشکر از مردم بابت تشییع باشکوه پیکر امام جمعه سابق ارومیه
امام جمعه ارومیه اضافه کرد:به کشورهای اروپایی نیز نمیتوان اعتماد کرد زیرا که همیشه طرف آمریکا بودند و نباید مو من از یک سوراخ دو بار گزیده شود باید با این کشورها نیز محتاطانه برخورد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ارتحال حجت الاسلام حسنی امام جمعه سابق ارومیه اظهارداشت: از مردم و مسئولین استان تشکر میکنم که با وحدت و صمیمیت در مراسم حجت اسلام حسنی شرکت کرده و سنگ تمام گذاشتند و به خانواده بزرگوار این روحانی بزرگوار تسلیت عرض میکنم به ویژه خدمت همسرشان که از ایشان پرستاری می کردند.
امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره با سالروز آزای خرمشهر گفت: در آبان ماه خرمشهر سقوط کرد که بعد از ۱۹ که در تصرف نیروهای بعثی بود که بعد از ۲۴ روز جنگ در ۳ خرداد توانستند این شهر را فتح کنند که بعد از فتح این شهر در مسجد آن شهر نماز شکر بهجای آوردند و به گفته امام خرمشهر را خداوند آزاد کرد.
وی با بیان اینکه بعد از فتح خرمشهر تمامی نقشههای دشمنان نقش بر آب شد بنابراین فتح این شهر بسیاری حیاتی بود که خداوند رو تمامی شهدا که در فتح این شهر شهید شدند روحشان را شاد کند افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر فرمودهاند که ماه رمضان فرصت مناسبی است که این فرصت برای مسئولین ویژهتر بوده که بتواند در این ماه وظایف خود را بهصورت شایسته استفاده کنند و به مردم بیشتر خدمت کنند.
رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است
امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه ماه مبارک رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است که باید از فرصت مناسب استفاده کرد خاطرنشان کرد: از امام علی (ع) نقلشده است که گرسنگی و گشنگی ماه رمضان گشنگی و تشنگی روز قیامت را یادآوری میکند و روز قیامت گناهکاران خارهایی خواهد بود که گشنگی را رفع نمیکند.
وی یادآور شد: در این ماه باید به فقرا و مساکین صدقه دهیم و بزرگان احترام بگذاریم، باید گوشهای خود را از گناهان حفظ کنیم، باید یتیمها رحم کنیم و به امورات آنها رسیدگی کنیم، از گناهان توبه کنیم و در مواقع نماز به دستهای خود را بهطرف درگاه خداوند بلند کنید که بهترین موقع برای این کار موقع نماز است که خداوند دعاهای که در موقع نماز میشود اجابت میکند.
امام جمعه ارومیه گفت: حضرت علی فرماید که جان افراد به اعمال شما بستگی دارد که اگر اعمال خیر باشد جان راحت خواهد بود و طولانی سجده کنید تا گناهانی آمرزیده شود و گناهان از بین روند و در قیامت از سجده کنندگان از آتش جهنم نمیترسند.
وی افزود: در ماه رمضان کسی که به روزهدار افطاری دهد گناهانش را میبخشد و ثوابت آزادی یک برده را برای او حساب می کندو کسی که در این ماه اخلاق خود را نیکو کند در روز قیامت همانند جوازی خواهد بود برای عبور آن شخص برای پل صراط خواهد بود.
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