امدادرسانی به ۲۲۰۰ نفر در سیل وآبگرفتگی/۲ تن همچنان مفقودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اعلام گزارش عملیات سیل و آب گرفتگی از ٣٠ اردیبهشت تا ٤ خرداد، گفت: ١٣ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، قم، کردستان، گیلان و همدان در این مدت متاثر از سیل و آب گرفتگی بوده است.

وی با اشاره به امدادرسانی در ٥٨ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین، گفت:‌ در این عملیات‌ها در مجموع دو هزار و ۲۰۰ تن خدمات لازم را دریافت کرده و ۱۱۵ تن از خدمات اسکان اضطراری بهره برده و ۲۸ تن به مناطق امن منتقل شدند.

سلیمی با اشاره به مفقودی دو تن و تخلیه آب از ۲۴۶ واحد مسکونی و رهاسازی ۱۵ دستگاه خودرو از مسیر سیلاب با بکارگیری ۱۳۵ تیم امدادی، گفت: در این زمینه ۲۶ دستگاه چادر، ۵۷۵ تخته پتو، ۱۶۵ تخته موکت، ۳۳ ست ظروف، ۶۰۵ کیلوگرم نایلون، ۱۴۰۰ قوطی انواع کنسرو، ۳۸۵ کیلوگرم برنج، ۱۶۸ کیلوگرم روغن، ۲۳۵ کیلوگرم حبوبات و ۲۶۰ کیلوگرم قند و شکر توزیع شده است.

به گفته رییس سازمان امداد و نجات، امدادرسانی در آذربایجان شرقی وغربی،زنجان ادامه دارد و جست و جوی مفقودین در میانه(آذربایجان شرقی)وبیجار(کردستان)ادامه دارد.