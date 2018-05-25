حل مسائل اقتصادی نباید به برجام و خارج کشور گره بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌ سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات صریحشان در جمع مسئولان کشور مواضع نظام را به‌صورت واضح در خصوص برخورد ایران با کشورهای اروپایی در زمینه برجام بعد از خروج آمریکا بیان کردند.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به نکات مهم مطرح‌شده در سخنان مقام معظم رهبری گفت: مسئولان باید برای حفظ منافع و مصالح کشور این نکات را مدنظر قرار دهند تا دچار اشتباه نشوند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که اخلاق اروپایی‌ها تابع و در اسارت سیاست آن‌ها است، ادامه داد: این مسئله اهمیت اخذ تضمین‌های لازم از اروپایی‌ها را نشان می‌دهد چراکه اخلاق اروپایی‌ها در گرو سیاست است و زمانی که تعهدی وجود نداشته باشند اروپایی‌ها هم رفتار آمریکا را تکرار خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان یادآور شد: تاریخ نشان داده است که آمریکا و اروپا همواره بعد از رفع نیازشان برای مذاکره تعهدات خود را به‌راحتی زیر پا گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن عنوان کرد: این امر باعث عقب‌نشینی آن‌ها می‌شود و باید به این نکته توجه داشت که دشمنان در برابر انعطاف و نرمش گستاخ‌تر می‌شوند.

امام‌جمعه کرمان با تأکید بر اینکه این‌گونه نیست که بخواهیم برجام به هر قیمتی حفظ شود، گفت: خط قرمز و اولویت ما حفظ عزت ملت و مصلحت کشور و غرور ملی تحت امر ولایت‌فقیه است.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی حفظ و تقویت وحدت ملی را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید اقتصاد مقاومتی را موردتوجه قرار داده و پایه اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

وی با تأکید بر لزوم رفع مشکلات معیشتی گفت: حل مسائل اقتصادی کشور نباید به برجام و خارج کشور وابسته باشد و در این خصوص باید بیانات رهبری و منفعت ملی را مدنظر قرار دهیم.