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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

گزارش هواشناسی؛

پیش‌بینی رگبار باران و بارش تگرگ در ۱۷ استان کشور

پیش‌بینی رگبار باران و بارش تگرگ در ۱۷ استان کشور

سازمان هواشناسی برای ۱۷ استان کشور در روز جمعه، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، قزوین، مرکزی، چهار محال‌ و بختیاری‌، شمال لرستان، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز در استانهای تهران‌، البرز، گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی می‌شود.

از این رو توصیه می شود برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4305771

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