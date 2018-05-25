به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای و احتمال بارش تگرگ به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، قزوین، مرکزی، چهار محال و بختیاری، شمال لرستان، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز در استانهای تهران، البرز، گیلان و غرب مازندران پیشبینی میشود.
از این رو توصیه می شود برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
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