به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه تمامی کشورهای اروپایی زیر سلطه آمریکا هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه نقض برجام تحریم‌های ایران را پابرجا نگاه داشت، مسلماً کشورهای اروپایی نخواهند توانست در این مسیر ایران را همراهی کنند چراکه منافع آنان در دست آمریکا قرار دارد.

یعقوبی افزود: دعوای کنونی آمریکا و اروپا بر سر برجام ظاهری است و بازی دادن مجدد ایران دور از انتظار نیست.

وی تأکید کرد: مسئولان کشور هوشیار باشند، چنانچه این بار روند برجام بدون تضمین و نتیجه ادامه پیدا کند، هیچ‌گاه مورد بخشش ملت ایران قرار نخواهند گرفت.

خطیب نماز جمعه بجنورد تصریح کرد: امروز ایران توانسته پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در برابر ابرقدرت جهانی ایستادگی کند و این برای دنیا مهم است.

یعقوبی با بیان اینکه امروز اراده فولادین پیروز میدان جنگ خواهد بود، گفت: جنگ‌های کنونی به سبب خودخواهی و جاه‌طلبی یک عده نادان قدرت‌طلب است ازاین‌رو توپ و تانک به‌تنهایی جوابگوی آنان نیست بلکه اراده فولادین برای مقابله نیاز است.

وی در ادامه به فرارسیدن روز مجلس اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات پیش رو، برخی قوانین را اصلاح و قانونی جدید تصویب کنند، با صحبت و نقدهای غیرمنصفانه و منفعت طلبانه نمی‌توان مشکلات مردم را رفع کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: مدیران استانی با احصاء مشکلات و انتقال به نمایندگان در جهت رفع مسائل یکدیگر را یاری دهند.

یعقوبی تصریح کرد: جبهه‌گیری در مقابل سخنان و اقدامات یکدیگر در شان و جایگاه نمایندگان و دیگر مدیران نیست، مردم انتظار برطرف کردن مشکلات را دارند.

وی همچنین به وفات حضرت خدیجه(س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگ اسلام علاوه بر ایثارگری برای رفع مشکلاتی همچون اشتغال مردم، فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کرد، بنابراین با توجه به نیاز روز جامعه کنونی الگو گیری از ایشان ضرورت دارد.

خطیب نماز جمعه بجنورد همچنین مطرح کرد: چهارشنبه نهم ماه جاری به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت‌الله مهمان‌نواز، آیت‌الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به بجنورد سفر خواهند کرد و در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در جوار مزار این عالم سخنرانی می‌کند.