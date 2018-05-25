به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی لاورف وزیر خارجه روسیه به اتهام هلند و استرالیا مبنی بر دخالت مسکو در حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری MH۱۷ که تاریخ آن به ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ باز می‌گردد، واکنش نشان داد و گفت: تحقیق پیرامون این حادثه که در منطقه دونباس (اوکراین) اتفاق افتاد از آنجا که هیچ مدرکی در دست نیست، یادآور ماجرای مسمومیت سرگئی سکریپال است.

وی ادامه داد: درست شبیه ماجرای سکریپال است که گفتند به احتمال قوی روسیه پشت قضیه است اما بعد مدعی شدند تحقیقات ادامه دارد و مدتی طول می‌کشد.

لاوروف تاکید کرد: این مسئله حالت آشناپنداری (دژاوو) دارد. اما اگر شرکایمان یک بار دیگر مصمم هستند در راستای تحقق اهداف سیاسی، روی مرگ صدها نفر حساب باز کنند؛ آنها را با وجدانشان تنها می‌گذارم.

گفتنی است سرگئی سکریپال جاسوس ۲ جانبه سابق، چندی پیش در محل اقامت خود در انگلیس مورد سوء قصد قرار گرفت و لندن اتهام مسموم کردن وی را به مسکو نسبت داد –عاملی که به تنش دیپلماتیک غرب و روسیه دامن زد.

این بار نیز طرح اتهام از سوی هلند و استرالیا صورت گرفته حال‌آنکه ناتو و اتحادیه اروپا هم خواستار پاسخگویی روسیه شده‌اند.

هواپیمای مسافربری MH۱۷ که۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ از آمستردام عازم کوالالامپور بود، در محدوده هوایی اوکراین سقوط کرد و همه ۲۹۸ سرنشین آن جان باختند.

گفتنی است دیروز پنجشنبه، گروه تحقیقی که مسئول بررسی دلایل سقوط هواپیمای مالزی بود، مدعی شد موشکی که هواپیما را مورد اصابت قرار داده از یک پایگاه نظامی روسیه شلیک شده است. این درحالی است که پیشتر این اقدام به جدایی‌طلبان اوکراین نسبت داده ‌می‌شد.