خشایار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از ظرفیت‌ها و استعدادهای شهرستان در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته به آن برای رونق اقتصادی و اشتغال پایدار استفاده می‌شود.

وی با اشاره به احداث کارخانه تولید آرد با سیلوی ذخیره‌سازی به ظرفیت ۱۰ هزار تن در اندیمشک افزود: ایجاد اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان و بیان ظرفیت و استعدادهای موجود و معرفی آن‌ها از برنامه‌های اداره تعاون روستایی در شهرستان است.

رئیس اداره تعاون روستایی اندیمشک، بهینه‌سازی خط ذرت خشکنی اندیمشک را از دیگر اقدامات و طرح‌های تعاون روستایی در اندیمشک دانست و گفت: سردخانه دو هزار تنی دو منظوره اندیمشک با قابلیت نگاهداری یک هزار و ۷۵۰ تن در دمای بالای صفر و ۲۵۰ تن زیر صفر در اندیمشک ساخته می‌شود.

حسینی، احداث سردخانه دو هزار تنی را آغاز راه توسعه صنایع وابسته و زیر مجموعه کشاورزی در اندیمشک خواند و اظهار کرد: امیدوار هستیم با توجه به استعداد و ظرفیت‌های شهرستان در حوزه کشاورزی و راه‌های مواصلاتی شاهد حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت اقتصادی در شهرستان باشیم.

وی تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت اندیمشک ۵۲ هزار هکتار بوده که ۳۰ هزار هکتار از مساحت زیر کشت آبی و ۲۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت دیم است.