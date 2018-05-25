۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۶

نماینده مردم ملارد، شهریار وقدس در مجلس شورای اسلامی:

برای عبور از مشکلات موجود نیاز به هم دلی در کشور داریم

قدس- نماینده مردم ملارد، شهریار وقدس در مجلس شورای اسلامی گفت: برای عبور از مشکلات موجود نیاز به هم دلی در کشور داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاه نشین‌ ظهر جمعه در جمع مردم شهرستان قدس طی سخنانی ضمن درود به امام و  شهدا و تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان طی سخنانی اظهار داشت: به خوبی روز آزادی خرمشهر را به یاد داریم که به همت جوانان دلاور میسر شد و شاید به خاطر داشته باشید موشک هایی را  که در کوچه های دزفول شلیک می شد و بسیاری از مردم خانواده های خود را از دست می دادند و به همین دلیل امروز روز پایداری و مقاومت دزفول نام گرفته است.

محمودی شاهنشین در ادامه افزود: رهبر فرمودند که دشمنی آمریکا به امروز و دیروز تعلق ندارد و از زمان پیروزی انقلاب تا کنون که متوجه شدند نظامی مبتنی بر اسلام و ازادی تشکیل شده است و به دنبال حق طلبی می باشد را باید با ان به دشمنی بپردازند و هر روز به نوعی از حمله به طبس تا تجهیز منافقین و تحریم ها و ترغیب به حمله جنگ تحمیلی به این دشمنی دامن زده اند.
 
وی با اشاره به اینکه امروز اتاق فرماندهی جنگ امریکا تغییر کرده است گفت: رهبر عزیز در این زمینه فرمودند فرماندهی جنگ امریکا اکنون در حوزه اقتصاد است و به اقتصاد کشور ما حمله کرده و میخواهد مردم ما را با تحریم و تحت فشار قرار دادن معیشت به زانو در بیاورد.

محمودی شاهنشین اظهار داشت: امروز هر کس مانع اجرای پروژه های عمرانی در کشور شود و به واسطه اینکه بخواهد،مطرح شود و سبب تفرقه و دودستگی میان مردم شود به اسلام و مردم خیانت کرده است و هرکس کمک نکند که چرخ کارخانه ها بچرخد و کالای ایرانی رونق پیدا کند مطمئن باشید با امریکا همسو است.

نماینده مردم شهریار ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هر کسی که شرایط حساس کنونی را درک نکند مسلما خائن است و هستند کشورهایی که تمایل بسیاری دارند که با کشور و دولت ما همکاری کنند اما امریکا اجازه نمی دهد لذا هیچکس حق ندارد تخم نفاق و تفرقه را در کشور بکارد و اکنون باید به فکر بحران های کنونی کشور باشیم.

محمودی شاهنشین افزود: امروز کشور نیاز به همدلی دارد تا از این بزنگاه سخت عبور کنیم و امروز تاکید رهبر بر استفاده از کالای ایرانی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

محمودی شاهنشین در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ۲۰ خرداد ماه که ۲ سال است که از نمایندگی خود میگذرد گفت: خدا را شاکرم که همه تلاشم را کرده ام که در شان مردم این ۳ شهرستان باشم  و با انچه که با مردم قرار گذاشته ام پایبند هستم و در بحث های ملی مختلف سعی خود را کرده ام و تلاش کردم در این ۳ شهرستان همدلی و همزبانی را ایجاد نمایم و از ایجاد ۲ دستگی جلوگیری کنیم.

وی گفت؛ مجموع دریافتی ۳ شهرستان ملارد شهریار و قدس در سال ۹۵ مجموعا تحت عنوان ارزش افزوده بود کمتر از ۱۵۶ کیلیارد تومان بوده است که ۶۵ میلیارد تومان برای شهریار، ۳۲ میلیارد تومان قدس و حدود ۴۰ میلیارد،نیز برای ملارد اختصاص یافته بود اما با تصویب قانون این رقم اکنون به بیش از ۵ برابر رسیده است و ما توانستیم در سال ۹۶ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای این شهرستان ها اعتبارات جذب کنیم، اعتباراتی که سال ها از این شهرها می رفت و باز نمی گشت و حاصل این اعتبارات راه اندازی پل ورودی بعد از ۸ سال، پل صیاد شیرازی پس از ۴ سال، پل شاد چای پس از ۵ سال و پل اندیشه پس از سال های زیاد با وجود کارشکنی هایی که بود افتتاح شد.

محمودی شاهنشین با بیان اینکه بیمارستان این شهر پس از ۸ سال نیمه کار بودن امروز به مرحله سفت کاری رسیده است افزود: امروز تاسیسات این بیمارستان در حال اتصال است و امیدواریم در سال ۹۷ دارای ۲ بیمارستان ملارد،و قدس باشیم و بیمارستان یکصد تختخوابی با اتاق های مجهز داشته باشیم.

محمودی شاهنشین بیان داشت: باید بدانید که ساخت بیمارستان امام خمینی شهریار ۲۱ سال پیش آغاز شده بود و ۱۷ سال مسکوت مانده بود و ظرف ۲ سال اخیر با جذب ۴۵ میلیارد تومان تجهیزات آن در حال نصب است که ثمره تلاش مسئولین این شهر است.

وی گفت: از شهرداری تهران ۴ قول گرفته ایم و اکنون مشکل بی ابی و طرح ابرسانی کشاورزی ما از شمال تهران و مناطق ۲۱ و ۲۲ در حال احداث یک تونل با رقم ۳۷ میلیارد تومان هستیم که آب را به این منطقه انتقال دهیم.

نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس اظهار داشت: پروژه های عمرانی ۳ شهرستان به خوبی در حال پیشرفت است و بلوار ابریشم نیز در حال تعریض است و بحث مترو و قطار شهری نیز که سالیان سال به دنبال آن هستیم و اکنون عملیات آن آغاز شده است و اکنون از میدان راه اهن به سمت شهرقدس در کنار ریل موجود ۲ خط احداث می شود که خط قطار ریل باس بتواند به شهرقدس و ملارد،و صفادشت برود و اگر صبر می کردیم دولت پول بگذارد شاید سالهای زیاد دیگری طول می کشید،و این کارها با همدلی و تعامل ارگان های مختلف انجام شده است.

