همه جریانهای سیاسی باید خود را پاسخگو بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رییس بنیاد امید ایرانیان، عصر امروز در دومین کنگره سراسری حزب اعتماد ملی با طرح این سوال که در نظام جمهوری اسلامی چگونه می توان اعتماد میان مردم و حاکمیت را افزایش داد، اظهار داشت: اعتماد ملی در همه رویدادها و همه صحنه های ارزشمند ۴ دهه گذشته، باعث پیروزی شده است و همه موفقیت ها نتیجه اعتماد مردم به حاکمیت بوده است.

وی افزود: با همراهی مردم می توانیم فشارها و تهدیدهای ظالمانه را پشت سر بگذاریم و قطعا ما را به تحقق آرمان ها مصمم تر می کند. تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت یک ضرورت انکارناپذیر است.

عارف تصریح کرد: ما باید در پی بازسازی اعتماد میان مردم و حاکمیت باشیم. یکی از راه های افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت، پاسخگوبودن تمام ارکان حاکمیت نسبت به مردم است. در همین راستا، مدتی است بحث نهضت پاسخگویی را مطرح کرده ام.

رییس فراکسیون امید گفت: یکی از راه های افزایش اعتماد ملی، پاسخگویی است. قطعا همه جریان های سیاسی باید خود را پاسخگو بدانند. ما اصلاح طلبان باید در این زمینه پیشتاز باشیم.

عارف اظهار داشت: وقتی همسویی نسبی میان دولت، مجلس و مدیریت شهری را می بینیم، باید اصل پاسخگویی را بپذیریم و برخی چالش هایی که در تریبون های عمومی مطرح می شود، چندان به صلاح نیست. اگر در انجام وظایف کوتاهی کردیم، باید متواضعانه از مردم عذرخواهی کنیم.

وی تصریح کرد: اصلاح طلبان برای برون رفت از چالش های کشور که با ناامیدی، به خصوص در میان نسل جوان همراه است، باید طرحی نو ایجاد کنند. این ظرفیت در میان اصلاح طلبان که در چارچوب راه امام، ارزش ها و قانون اساسی حرکت می کنند، وجود دارد.

انقلاب ما ظرفیت بالایی در گفتگو دارد

عارف گفت: ما اهل گفتگو هستیم و می توانیم با گفتگو در عرصه بین الملل حرکت کنیم و پیروز باشیم. تصمیم اخیر کنگره آمریکا، علنا رو در رویی با ترامپ را نشان داد؛ این اتفاق پیروزی دیپلماتیک برای ما بود. انقلاب ما ظرفیت بالایی در گفتگو دارد. قطعا از حقوق حقه خود کوتاه نمی آییم و می توانیم با گفتگو، دشمن را به عقب نشینی وادار کنیم.

وی اظهار داشت: باید از برخوردهای تند و احساسی که تلقی برخورد با مردم یک کشور را دارد، پرهیز کنیم. بعضا حرکت کوچکی در یک نهاد حاکمیتی توسط نفراتی محدود، می تواند بهانه ای به دست دشمن بدهد و ما را با چالش مواجه کند.

عارف تصریح کرد: می توانیم در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت و از طریق دیپلماسی، خواسته های خود در جامعه بین المللی را مطرح کنیم. در چهار دهه انقلاب و در دفاع مقدس توانستیم با دیپلماسی به دستاوردهایی برسیم.

وی گفت: در مجلس دهم و در مسیر ارتقای اعتماد ملی و نگرانی هایی که فراکسیون امید داشت، بحث گفتگوی ملی را مطرح کردیم. در مهر ۹۵ توسط یکی از اعضای فراکسیون امید، موضوع گفتگوی ملی را مطرح کردیم. از احزاب جبهه اصلاحات انتظار داریم که گفتگوی ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

عارف تاکید کرد: ما به همدلی و انسجام نیاز داریم شرایط کشور به گونه ای است که باید در یک جبهه سیاسی اختلافات کنار گذاشته شود. اکر بتوانیم گفتگوی ملی را به کمک احزاب اصلاح طلب در حامعه و در میان نخبگان گسترش دهیم کار بزرگی انجام داده ایم.