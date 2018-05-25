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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

معاون شهردار لواسان:

سیل در لواسان فوتی نداشت/مصدومیت ۲ نفر

سیل در لواسان فوتی نداشت/مصدومیت ۲ نفر

شمیرانات- معاون خدمات شهری شهردار لواسان گفت: خوشبختانه سیل اخیر شمیرانات فوتی نداشت و تنها ۲ نفر مصدوم شدند.

محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان این که سیل در مناطقی از شهرستان شمیرانات خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشت، افزود: خسارات در لواسان نیز زیاد بود، اما در این شهر کسی فوت نکرد و تنها ۲ مصدوم داشتیم و  تبعه خارجی که در این حادثه جان خود را از دست داد، مرتبط به روستای رودک از توابع اوشان،فشم و میگون بوده است.

وی از خاتمه عملیات خدمات رسانی به مناطق سیل زده در لواسان یک روز پس از وقوع سیل خبرداد و گفت:با تلاش تمام عوامل شهرداری و نیز همکاری راهداری و بخشداری اکنون هیچ مشکلی در منطقه وجود ندارد و توانستیم تمامی مسیرهای آبرو که درجریان جاری شدن سیل مسدود شده بودند، را بازگشایی کنیم .

معاون خدمات شهری شهردار لواسان گفت: عوامل شهرداری لواسان همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و در صورتی که مشکلی در منطقه ای از شهر در خصوص سیل وجود داشته باشد، آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.

کد مطلب 4305823

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