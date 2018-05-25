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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت مطرح کرد؛

فوت سالیانه ۶ میلیون نفر از مردم جهان در اثر مصرف دخانیات

فوت سالیانه ۶ میلیون نفر از مردم جهان در اثر مصرف دخانیات

ورامین- مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: سالیانه ۶ میلیون نفر از مردم جهان در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولی زاده بعد از ظهر جمعه در همایش ملی پاد، پیشگیری استعمال دخانیات طی سخنانی گفت: متاسفانه آمار مصرف دخانیات در کشور آمار نگران کننده ای است.

وی با بیان این که سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه مصرف دخانیات می شود، گفت: ۳ برابر این مبلغ هزینه درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود.

افزود: باید با فرهنگ سازی در بین جوانان و کمک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش شاهد حرکت جمعی در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باشیم.

ولی زاده قلیان را راهکار شرکت های دخانی برای بردن این مواد به خانه ها دانست و خواستار فرهنگ سازی در زمینه مقابله با مصرف دخانیات شد.

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود ۶ میلیون نفر از مردم جهان در سال، در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.

ولی زاده افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار نفر فقط در اثر مواجه با دود دخانیات است.

کد مطلب 4305836

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