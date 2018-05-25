فوت سالیانه ۶ میلیون نفر از مردم جهان در اثر مصرف دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولی زاده بعد از ظهر جمعه در همایش ملی پاد، پیشگیری استعمال دخانیات طی سخنانی گفت: متاسفانه آمار مصرف دخانیات در کشور آمار نگران کننده ای است.

وی با بیان این که سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه مصرف دخانیات می شود، گفت: ۳ برابر این مبلغ هزینه درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود.

افزود: باید با فرهنگ سازی در بین جوانان و کمک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش شاهد حرکت جمعی در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باشیم.

ولی زاده قلیان را راهکار شرکت های دخانی برای بردن این مواد به خانه ها دانست و خواستار فرهنگ سازی در زمینه مقابله با مصرف دخانیات شد.

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود ۶ میلیون نفر از مردم جهان در سال، در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.

ولی زاده افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار نفر فقط در اثر مواجه با دود دخانیات است.