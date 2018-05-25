عراقچی: برای حفظ برجام اطمینان بیشتری حاصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه، امروز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین با اشاره به تعهد کشورهای اروپایی به تأمین خواسته ایران اظهار کرد که برای حفظ برجام اطمینان بیشتری حاصل شده است.

سیدعباس عراقچی در جمع خبرنگاران افزود: نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برحام به درخواست ایران برای بررسی خروج امریکا از این توافق، عواقب خروج امریکا و اینکه آیا بقیه اعضای برجام قادر هستند این توافق را بدون امریکا حفظ و منافع ایران را در برجام تامین کنند، برگزار شد.

وی گفت: قبل از این نشست، گروه کاری تحریم ها را تشکیل دادیم و جلسات متعدد کارشناسی هم با کارشناسان اتحادیه اروپا هم با کارشناسان سه کشور اروپا و کارشناسان چینی و روسی جلسات بسیار فشرده ای داشتیم؛ همینطور جلسه کمیسیون مشترک که سه ساعت به طول انجامید.

عراقچی ادامه داد: فکر می کنم که در مجموع جلسه خوبی بود از این جهت که تمام اعضای باقیمانده در برجام موضع کاملا متحد خودشان را در خصوص ادامه تعهداتشان در برجام اعلام کردند؛ آنها همچنین از خروج امریکا ابراز تاسف و اعلام کردند که تأمین خواسته های ایران در برجام و عادی سازی همکاری های اقتصادی با ایران برای بقای برجام یک امر کاملا ضروری است.

وی گفت: آنها بر تعهد خودشان به مذاکرات فشرده با ایران تاکید کردند و تلاش دارند در زمینه های مختلفی از جمله نفتی و بانکی، بحث های مربوط به سرمایه گذاری و تجارت، بیمه، مالی و بانکی بتوانند به راهکارهای عملی برای تامین خواسته های ایران برسند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: نشست امروز ابراز اراده بسیار خوبی بود و موضع کشورهای باقیمانده در برجام کاملا متحد بود و تاکید کردند که خواهان ادامه برجام و تامین نظرهای ایران در برجام هستند. طی چند هفته آینده مذاکرات ما در همه سطوح ادامه پیدا خواهد کرد که البته اولویت با سطح کارشناسی است که بتوانیم به یک جمع بندی برسیم و یک تصویر کاملا روشنی پیدا کنیم که ادامه مسیر چگونه خواهد بود.

وی گفت: بعد از طی این مراحل جمهوری اسلامی ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا در برجام باقی خواهد ماند یا خیر.