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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۱

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات؛

برجام فقط دخانیات را تحریم نمی کند/سود سیگار در جیب خارجی ها

برجام فقط دخانیات را تحریم نمی کند/سود سیگار در جیب خارجی ها

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفت: ۷۰ درصد فروش سیگار در کشور ما به جیب خارجی ها می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا مسجدی در همایش طرح ملی پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس)، اظهارداشت: برجام مشکل سیاسی و اقتصادی کشور است. در حالی که کل بودجه کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است، چرا باید یک میلیارد دلار آن خرج دخانیات بشود.

وی افزود: متاسفانه ۷۰ درصد این پول به جیب خارجی ها می رود که در ایران کارخانه های تولید سیگار احداث کرده اند.

مسجدی ادامه داد: ژاپنی ها کارخانه ساخت لاستیک در ایران را تعطیل کردند اما کارخانه تولید سیگار راه انداخته اند. در حالی که سود دخانیات به جیب آنها می رود و امراض مصرف مواد دخانی برای ما می ماند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفت: مصرف سیگار و قلیان، ۵۲ نوع بیماری و ۲۲ نوع سرطان به دنبال دارد و ما سالانه سه هزار میلیارد تومان خرج داروهای ضد سرطان می کنیم.

وی با عنوان این مطلب که روزی ۱۰ میلیارد خرج سیگار و ۲۰ میلیارد تومان خرج قلیان می کنیم، افزود: در موضوع برجام فقط دخانیات تحریم نیست چون می خواهند نسل جوان و نوجوان ما را گرفتار کنند.

کد مطلب 4305848
حبیب احسنی پور

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