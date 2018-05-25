برجام فقط دخانیات را تحریم نمی کند/سود سیگار در جیب خارجی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا مسجدی در همایش طرح ملی پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس)، اظهارداشت: برجام مشکل سیاسی و اقتصادی کشور است. در حالی که کل بودجه کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است، چرا باید یک میلیارد دلار آن خرج دخانیات بشود.

وی افزود: متاسفانه ۷۰ درصد این پول به جیب خارجی ها می رود که در ایران کارخانه های تولید سیگار احداث کرده اند.

مسجدی ادامه داد: ژاپنی ها کارخانه ساخت لاستیک در ایران را تعطیل کردند اما کارخانه تولید سیگار راه انداخته اند. در حالی که سود دخانیات به جیب آنها می رود و امراض مصرف مواد دخانی برای ما می ماند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفت: مصرف سیگار و قلیان، ۵۲ نوع بیماری و ۲۲ نوع سرطان به دنبال دارد و ما سالانه سه هزار میلیارد تومان خرج داروهای ضد سرطان می کنیم.

وی با عنوان این مطلب که روزی ۱۰ میلیارد خرج سیگار و ۲۰ میلیارد تومان خرج قلیان می کنیم، افزود: در موضوع برجام فقط دخانیات تحریم نیست چون می خواهند نسل جوان و نوجوان ما را گرفتار کنند.