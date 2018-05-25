سیل ۵ واحد مسکونی را در زنجان تخریب کرد

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم بارش باران در نقاط مختلف استان زنجان، افزود: در پی بارش‌های اخیر و با جاری شدن سیل در برخی مناطق استان، به دستور استاندار زنجان، تمامی مدیران امدادی استان و فرمانداران شهرستان‌های استان زنجان در حال آماده باش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به دلیل بارش‌های سنگین روز گذشته و امروز و در پی جاری شدن سیل در برخی از شهرهای استان که خسارت‌هایی را به دنبال داشته است، تمامی نیروهای امدادی در حال آماده‌باش قرار گرفتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان با اشاره به اینکه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران، صبح امروز در شهر دندی برگزار شد، افزود: با جاری شدن سیل در شهرستان ماه‌نشان از روز گذشته تاکنون حدود ۳۰ واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شده و ۵ واحد مسکونی تخریب‌شده است. ک

کرامتی بابیان اینکه در شهرستان زنجان نیز چند واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شده‌اند که با همکاری مأموران امدادی در حال تخلیه هستند، گفت: در حال حاضر بارش باران در نقاط مختلف استان زنجان تداوم دارد.

وی از مسافران و شهروندان خواست از توقف و اسکان در حواشی رودخانه‌ها و مناطق صاعقه خیز پرهیز نمایند و به هنگام تردد از محورهای مواصلاتی و به‌ویژه جاده‌های کوهستانی و سیلابی جانب احتیاط را رعایت کنند.