فرآیند انتخاب واحد نمونه استاندارد در قزوین آغاز شد

سیروس صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به منظور حمایت از واحدهای شاخص استان در تولید کیفی محصولات و تحقق شعار سال امسال نیز مراسم تجلیل از تولیدکنندگان نمونه در قزوین برگزار می شود.



وی درخصوص فرآیند انتخاب واحد نمونه در استان قزوین تصریح کرد:در راستای حمایت از کالای ایرانی و معرفی واحدهای تولیدی که فرآورده هایی با کیفیت مطلوب تولید می کنند فرآیند تعیین رتبه بندی واحدهای نمونه استان آغاز شده و به منظور تسریع در جریان کار دستورالعمل و فرم های مورد نیاز در سایت اداره کل قرار گرفته و در نامه ای موضوع نیز به تمامی واحدهای تولیدی مشمول ابلاغ شده است.

صارمی بیان کرد: همه ساله به مناسبت ۲۲ مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد در مراسمی از واحد های تولیدی که در یکسال گذشته امتیاز لازم را مطابق با روش اجرایی انتخاب واحدهای نمونه کسب کنند تجلیل می شود.

وی گفت: متقاضیان میتوانند مدارک تکمیل شده و مستندات مربوط را حداکثر تا ۵ تیرماه به دبیرخانه اداره کل استاندارد قزوین ارسال کنند.

حضور بازرسان استاندارد در نمایشگاه طرح ضیافت

مدیرکل استاندارد قزوین همچنین از تشدید بازرسی ها درنمایشگاههای استانی خبرداد و یادآورشد: در پی برگزاری نمایشگاه ضیافت در قزوین بازرسان این اداره کل به طور سرزده از غرفه های عرضه مستقیم کالا که در هفته پایانی اردیبهشت ماه جاری، در محل دائمی نمایشگاه های استان برپا بود از ۳۸ غرفه بازدید کردند.

صارمی افزود: بازرسان اداره استاندارد در ۴ غرفه کالای فاقد استاندارد شامل فرآورده های روغن کنجد، سویا، زعفران و عرقیات گیاهی پاستوریزه مشاهده کردند که ضمن اخطار به مسئول غرفه، از ادامه عرضه و فروش این کالا جلوگیری کردند.

وی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید کالا به علامت استاندارد روی آن توجه کنند و در صورت مشاهده و فروش هر گونه کالای غیراستاندارد، نشانی عرضه کالای فاقد استاندارد را به شماره پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و یا به واحد رسیدگی به شکایات این اداره کل اطلاع دهند.