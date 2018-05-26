ائتلاف عربستان مانع واردات مواد غذایی به یمن نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مارک لوکوک هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشر دوستانه تاکید کرد که دولت مستعفی یمن و ائتلاف سعودی نباید مانع ورود مواد غذایی و سوخت از طریق بنادر تجاری به یمن شوند.

وی در ادامه افزود: ما نسبت به اینکه ۱۰ میلیون یمنی ممکن است تا پایان سال جاری با خطر قحطی رو به رو شوند هشدار می دهیم و اگر اقدامات عملی و فوری برای ممانعت از وقوع این فاجعه اتخاذ نشود با آن رو به رو خواهیم شد.

لوکوک تاکید کرد: من نسبت به کاهش واردات مواد غذایی طی دوره اخیر از طریق بنادر مشرف بر دریای سرخ بسیار نگران هستم. اقدامات نیروهای وابسته به ائتلاف عربستان در بازرسی کشتی هایی که در بنادر یمن پهلو می گیرند بسیار کند بوده و این مسأله روند واردات را با مشکل مواجه کرده است.