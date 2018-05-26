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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۵

پایان اسراف در «عصر رمضان»

پایان اسراف در «عصر رمضان»

ویژه برنامه «عصر رمضان» در فضایی طنز مخاطبان رادیو صبا را به دوری از اسراف تشویق می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، در ویژه برنامه «عصر رمضان» که امروز شنبه پنجم خرداد ساعت ۱۸ از رادیو صبا پخش می شود آیتم ها و بخش هایی با موضوع دوری از اسراف روی آنتن می رود.

«عصر رمضان» ویژه برنامه رادیو صبا در ایام ماه مبارک رمضان است که به صورت زنده با موضوعات و مصادیق مختلف به اهمیت رعایت حق الناس می پردازد.

این ویژه برنامه به تهیه کنندگی عباس پیری، نویسندگی معصومه پاکروان و حامد کریمی با اجرای امیر زنده دلان، نازنین مهمینی و آسیه گرجی از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ از رادیو صبا پخش می شود.

امیر عضد، فرشته علی پور و فرناز بیات به عنوان آیتم ساز در «عصر رمضان» با مخاطبان همراه هستند.

«عصر رمضان» فردا یکشنبه ششم خرداد به موضوع حق خوری و عاقبت آن اختصاص دارد.

کد مطلب 4305960
عطیه موذن

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