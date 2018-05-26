ارایه راهکارهای طب سنتی برای سلامتی در «به لیمو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «به لیمو» با هدف شناساندن طب سنتی به زبانی ساده در گروه مهارت های تخصصی و عمومی شبکه آموزش طراحی شده و روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی و با اجرای نسیم خشنودی روی آنتن شبکه آموزش سیما می رود.

در این برنامه علاوه بر گفتگو با پزشکان و استادان حوزه طب سنتی ایرانی، گزارش‌هایی مردمی هم گنجانده شده تا در برنامه به سوالات مردمی هم پاسخ گفته شود.

در آیتمی از برنامه نیز گزارش‌هایی از مراکز طب سنتی و این دست اماکن برای معرفی هرچه بهتر موضوع به مخاطب تدارک دیده شده است.

این برنامه برای مخاطب عام طراحی شده و تا پایان سال از شبکه آموزش پخش خواهد شد.