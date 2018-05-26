نمایشگاه رمضانی هه تاو با ۱۲ غرفه در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی، اجتماعی پیشگیری از اعتیاد هه تاو فعالیت خود را در سنندج از چهار سال گذشته آغاز کرده و در این طول این سال ها در راستای حمایت از بهبودیافتگان فعالیت ها واقداماتی را انجام داده است.

یکی از برنامه های این موسسه در ماه مبارک رمضان برپایی نمایشگاهی از تولیدات بهبودیافتگان به منظور عرضه و فروش این محصولات است.

رییس هیئت مدیره موسسه فرهنگی، اجتماعی پیشگیری از اعتیاد هه تاو در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۲۵۰ نفر عضو سرپرست خانوار در شعبه سنندج داریم.

احمد عباسی عنوان کرد: یکی از برنامه های ما ایجاد شعبه هایی از موسسه در شهرهای قروه و مریوان است که این مهم در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال فعالیت های فرهنگی و اجتماعی توسط این موسسه انجام می شود، بیان کرد: به منظور حمایت از بهبودیافتگان و همچنین کالای ایرانی اقدام به برپایی نمایشگاهی در ایام ماه مبارک رمضان کرده ایم.

وی اظهارداشت: این نمایشگاه در ۱۲ غرفه در پارک سپیدار سنندج از یکم خردادماه امسال برپا شده و تا ۱۳ خردادماه سال جاری پذیرای بازدید علاقمندان است.

عباسی ساعت بازدید از این نمایشگاه را ۱۸ الی ۲۳ خواند و افزود: هر شب در این محل برنامه مولودی خوانی، دف نوازی، شعر و موسیقی سنتی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با همکاری استانداری کردستان، ادارات کل تبلیغات اسلامی و فرهنگ وارشاد اسلامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، جمعیت هلال احمر، فرمانداری سنندج و شورای اسلامی شهر سنندج برپا شده است.