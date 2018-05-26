«ساکنانِ دل» تصویری از یک حماسه است/ عکاسی که عاشق است

مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس «ساکنانِ دل» مجموعه ای از عکس های دفاع مقدسی سعید صادقی در گالری فرشته درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: سوم خردادماه مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر، یکی از نقاط خاص تاریخ معاصر ایران است که جوانان ایرانی توانستند حماسه بیافرینند و این حماسه همیشه در تاریخ ما باقی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از هنرمندان حماسه این روز را در قالب های مختلف فیلم، نقاشی و عکس ثبت کرده‌اند، تشریح کرد: یکی از عکاسان بسیار خوب و با اخلاص جنگ، سعید صادقی است که موضوع دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر را حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز دنبال کرده و وضعیت مناطق جنگ زده را تا به الان پیگیری می کند.

ملانورزی بر ثبت لحظات خاص و مستند جنگ تحمیلی توسط سعید صادقی تاکید کرد و توضیح داد: ترکیب خیلی خوب آثار و نگاه عکاسانه و هنرمندانه سعید صادقی در عکس هایش دیده می شود و با وجود اینکه آن زمان جوان بوده است، اما این عکس ها نشان می دهد با عشق و انرژی این لحظات را از نزدیک و در دل آتش دشمن ثبت کرده است. این شور و عشق در ثبت لحظات خاص و پرخطر را کمتر در دنیا شاهد هستیم و از این منظر نمایشگاه او بسیار حایز اهمیت است.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه عکس «ساکنانِ دل» می تواند نقطه عطف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به جوانان ما یادآوری کند و همچنین به آنها بگوید که در این راه حماسه های بسیاری آفریده شده است.

به گزارش مهر، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمد بهشتی رییس هیات مدیره مجموعه شهرکتاب، ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز، محمد فرنود، فرهاد سلیمانی و جمع دیگری از عکاسان و هنرمندان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس «ساکنانِ دل» شامل مجموعه عکس های سعید صادقی، عکاس جنگ که عصر جمعه ۴ خردادماه در گالری فرشته برپا شد، حضور داشتند و از این نمایشگاه بازدید کردند.