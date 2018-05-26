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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۴

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

۱۶۱ طرح صنایع دستی برای دریافت تسهیلات در مازندران معرفی شد

۱۶۱ طرح صنایع دستی برای دریافت تسهیلات در مازندران معرفی شد

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: ۱۶۱ طرح در حوزه صنایع دستی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شد.

سیف‌الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به‌منظور پیگیری تسهیلات بانکی در بانک‌های عامل و گزارش به کمیته نظارت بر تسهیلات استان، حلسه اعطای تسهیلات صنایع دستی در غرب استان تشکیل‌شده است، از تصویب ۱۶۱ طرح در حوزه صنایع دستی در این کمیته خبر داد.

وی با بیان اینکه این کمیته به‌منظور حمایت از طرح‌های اشتغال روستایی تا دریافت تسهیلات از بانک‌ها تشکیل‌شده است به تصویب ۳۵ طرح در حوزه گردشگری و ۱۶۱ طرح در حوزه صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها برای دریافت تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی و تاکنون ۱۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدند.

کد مطلب 4306013

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