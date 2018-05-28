مجهز کردن هوانیروز به جدیدترین تجهیزات/ارتقای توان بالگردها

امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجهیزات جدید هوانیروز اظهار داشت: توانمندی‌های ما در بحث رزمی بسیار بالاست و به اهداف و راهبردهایی که داشته‌ایم، دست یافته‌ایم؛ بالگردهایمان را به تجهیزات روز مجهز کرده و به نیازمندی‌های روز دست یافته‌ایم.

امیر قربانی تأکید کرد: نیروهای مسلح به دنبال جنگ نیستند، اما آمادگی و توان رزمی لازم برای دفاع از میهن اسلامی را به خوبی دارند و جدای از بحث نظامی، نیروهای مسلح از جمله هوانیروز در طرح‌های مردم‌یاری و بلایای طبیعی مانند زلزله کرمانشاه، آمادگی خود را برای امدادرسانی به خوبی نشان دادند؛ به گونه‌ای که رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت اعلام کردند «هوانیروز در امدادرسانی رکورد زده است».

وی افزود: در زلزله کرمانشاه هر پنج دقیقه یک بالگرد پرواز و یک بالگرد بر زمین می‌نشست که این ها نشان‌دهنده حجم عظیم کار است. کار زیبای دیگری که رخ داد، این بود که فرمانده محترم کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی، بالگردهایی که در اختیارشان بود را برای امدادرسانی به مردم تخصیص دادند.

فرمانده هوانیروز با بیان اینکه نیروهای مسلح یک مجموعه بسیار قوی و در خدمت مردم هستند، گفت: هوانیروز در بیش از ۱۴ استان کشور اورژانس هوایی دارد که خود این یک عملیات بسیار بزرگ و پیچیده است. کارهای بسیار بزرگی در هوانیروز صورت گرفته و البته در حال انجام است و ما با نخبگان و دانشگاه‌ها در حال همکاری برای ارتقاء توان بالگردها و تجهیزاتمان هستیم.

امیر قربانی خاطرنشان کرد: هوانیروز همانند دوران دفاع‌مقدس که سرافراز بود و توانست ضربات سنگینی را در عملیات‌های مختلف به ارتش بعثی و منافقین وارد کند، امروز نیز در اوج آمادگی برای دفاع از کشور است و پا در رکاب و گوش به فرمان ولی‌فقیه برای دفاع از کشور و خدمت‌رسانی به مردم است.

فرمانده هوانیروز در بخش دیگری از گفتگو درباره عملیات بیت‌المقدس و نقش هوانیروز در این عملیات، اظهار داشت: عملیات بیت المقدس یک عملیات منحصر به فرد در میان سایر عملیات های دوران دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: عملیات های که در دوران دفاع مقدس انجام شد تا قبل از عملیات ثامن الائمه که حضرت امام خمینی (ره) دستور فرمودند حصر آبادان باید شکسته شود، بنی صدر فرمانده کل قوا بود و با سیاست های که داشت موجب تفرقه بین نیروهای مسلح شده بود اما بعد از برکناری بنی صدر عملیات ها بین سپاه و ارتش به صورت مشترک انجام شد که مانند عملیات فتح المبین موفقیت آمیز بود.



امیر اظهار داشت: عملیات بیت المقدس از تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۶۱ از جنوب غربی خرمشهر آغار شد و در ۳ خرداد منجر به آزادی خرمشهر از دست ارتش رژیم بعثی عراق شد.

وی با اشاره به بیان حضرت امام خمینی (ره ) که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد تصریح کرد: همانطور که امام عزیز فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و به اعتقاد من دست خدا از آستین رزمندگان اسلام بیرون آمد و خرمشهر آزاد شد؛ آزاد سازی خرمشهر واقعه عظیم و یکی از نعمت های خداوند متعال برای ملت ما بود.

امیر قربانی در خصوص اقدامات هوانیروز در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر گفت: هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات نقش بسیار ارزشمند و تعیین کننده ای داشت و سه پایگاه اصفهان، مسجد سلیمان و کرمان در این عملیات عمل کردند.



وی ادامه داد : در این عملیات در مجموع ۹۵ بالگرد شرکت کردند که اگر یک لحظه تصور کنیم زمانی که ۹۵ بالگرد به پرواز در می آیند چه حجم عظیمی کار و پرواز صورت گرفته است. البته بعلاوه بالگردهای هوانیروز که چهار تایپ بودن یعنی بالگردهای کبری، بالگرد ۲۱۴، بالگرد ۲۰۶ و بالگردهای ۲۰۵، بالگرد های شنوک هم در این عملیات حضور داشتند، همچنین یگان هوایی بال ثابت مانند هواپیمای فن جت فالکن ۲۰ تی (jet Falcon ۲۰E Fan) و راکول کامندر ۶۹۰ آ نیز وظیفه انتقال و جابجایی فرماندهان و پرسنل را برعهده داشتند و توانستند به خوبی این ماموریت را انجام دهند.

فرمانده هوانیروز نیروی زمینی ارتش افزود : در کنار یگان های عمل کننده در عملیات بیت المقدس یک گروهان با عنوان گروهان چهارم یا بلال از خلبانان و گروه فنی و پرسنل فنی تشکیل شد که به صورت بسیجی در این عملیات شرکت کردند که در نهایت هلی برن نیروها و انتقال مجروح ها انجام شد و از طرف دیگر آتش بالگردهای کبری واقعا منحصر به فرد بود، به قول شهید کشوری صدام فکر همه چیز را کرده بود به غیر هوانیروز، بالگردهای کبری هوانیروز با شلیک موشک های موریک، یگان های زرهی دشمن در منطقه غرب و جنوب زمینگیر کرد.

وی افزود: خلاصه ای از فعالیت هوانیروز در عملیات بزرگ بیت المقدس، ۲۸ فروند هلیکوپتر کبرا، ۳۲ فروند هلیکوپتر ۲۱۶، ۱۶ فروند هلیکوپتر شینوک، ۱۳ فروند هلیکوپتر ۲۰۹، جت رنجر ۱ فروند، هلیکوپتر ۲۰۵ با توجه به نوع توپوگرافی منطقه و ساختار زمین، تانک ها، نفربرها و دیگر ادوات خودرویی دشمن به وضوح قابل رویت و شکار شدن بودند که با شجاعت و دلاورمردی خلبانان بالگرد کبرا تک تک آن ها شکار و با شلیک موشک های تاو، راکت و ماوریک تعداد زیادی از ادوات زرهی بعثی ها منهدم شد.

امیر قربانی ادامه داد: در مجموع سه مرحله عملیات بیت المقدس، بالگردهای هوانیروز ۷۸۲۰ مجروح را تخلیه و ۳۵۹۱ رزمنده را به منطقه نبرد هلی برن کردند. در همین مدت ۱۰۱ تن بار و مهمات نیز توسط بالگردهای هوانیروز جا به جا شد تا خرمشهر به میهن مان بازگردد. در این عملیات غرور آفرین از موشک های تاو، راکت، موشک ماوریک و گلوله توپ ۲۰ میلی متری مورد استفاده خلبانان تیز پرواز هوانیروز قرار گرفت. هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات ۴ شهید به نام های ستوان علیرضا حراف، ستوان قدرت ا... خدادادی، ستوان یار نصرا... تفضلی و ستوان یار نصیر رادفر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه در عملیات بیت‌المقدس بیش از ۵۱۸۰ ساعت پرواز توسط بالگردهای هوانیروز صورت گرفته است، گفت: این حجم عملیات‌های پرواز نیاز به ساعت‌ها اقدامات پشتیبانی دارد. به طور مثال برای یک ساعت پرواز، ۱۰۰ ساعت کار پشتیبانی باید انجام داد.

امیر قربانی تصریح کرد: نتیجه عملیات بیت‌المقدس بسیار خوب بود؛ خرمشهر و ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک مقدس کشورمان آزاد شد. خطوط دفاعی از خرمشهر تا طلائیه ترمیم و دو لشگر مهم عراق کاملاً منهدم شد. بیش از ۱۴ هزار نفر از نیروهای آنها کشته و زخمی و ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر به اسارت درآمدند. همچنین بیش از ۱۵۰ دستگاه تانک و نفربر رژیم بعث منهدم و حدود ۵۰ فروند هواپیمای آنها سرنگون شد؛ اینها بخشی از دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در عملیات بیت‌المقدس است و هوانیروز در این عملیات نقش محوری و کلیدی داشت.

فرمانده هوانیروز با بیان اینکه هشت سال دفاع‌مقدس برای کشور ما و به ویژه نیروهای مسلح تجارب گرانبهایی در پی داشت، اظهار داشت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند «دفاع‌مقدس گنجینه‌ای باارزش برای کشور ماست و هر کسی بتواند به نوبه خودش از این گنجینه استفاده کند، می‌تواند بهره‌های فراوانی از آن ببرد».

وی افزود: انقلاب ما در آغاز کار خود درگیر یک جنگ نابرابر شد که کل دنیا در برابر ایران اسلامی قرار گرفتند. من معتقدم انقلاب ما و دفاع‌مقدس یک معجزه بود. اگر به جنگ‌های کلاسیک نگاه کنیم، می‌بینیم در جنگ تحمیلی کل دنیا از رژیم بعثی حمایت می‌کرد و همه تجهیزات و امکانات را در اختیار آنها قرار داده بود، اما در مقابل در کشور ما به تازگی انقلاب صورت گرفته بود و آمادگی برای جنگ نداشتیم. اینکه چه شد و توانستیم سربلند از این تهاجم بیرون بیاییم، مسئله‌ای است که باید به آن توجه داشت. به نظر من لطف و عنایت الهی شامل ملت ما شد؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) و رهبری بارها بر آن تأکید داشتند.

امیر قربانی، رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس را پیروی از ولایت‌فقیه دانست و تصریح کرد: ملت ما زمانی که برای رضای خداوند و دفاع از کشور به فرمان ولی‌فقیه به جبهه نبرد حق و باطل رفتند، معتقد بودم که در هر صورت پیروز هستند و این درس را از اباعبدالله حسین و عاشورا گرفتند.

وی ادامه داد: در دفاع‌مقدس شاهد از خود گذشتگی در راه خدا بودیم. به اعتقاد من شهدای ما ذوب‌ در ولایت بودند که این‌چنین جان بر کف وارد صحنه نبرد می‌شدند. شاید اگر اعتقاد به اسلام، قرآن و ولایت‌فقیه نبود، این‌چنین حضور مشتاقانه در جبهه‌های نبرد را شاهد نبودیم.

فرمانده هوانیروز درباره دستاوردهای دفاع‌مقدس برای نیروهای مسلح گفت: دفاع‌مقدس دستاوردهای بسیاری برای هوانیروز داشته و ما سعی کردیم با استفاده از تجارب دفاع‌مقدس، آموزش‌های ویژه‌ای را برای خلبانان و کارکنان جوان طراحی و به کار بگیریم و خدا را شکر توانستیم این تجارب گرانقدر را به نسل جوان منتقل کنیم.

وی افزود: جوانان ما پیرو شیرودی‌ها و کشوری‌ها هستند و در بحث گروه‌های تروریستی هم شاهد بودیم که تمام جوانان ما آماده دفاع از اسلام و میهن اسلامی بوده‌اند که این مسئله نشان می‌دهد جوانان فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی فرا گرفته‌اند؛ مانند شهید محسن حججی که در این راه سر خود را فدای اسلام کرد.