بازارهای روز در شهرستان عسلویه ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سجادی صبح شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی ضمن تقدیر از تلاش‌های تاثیرگذار در راستای بالابردن کیفیت سلامت زندگی، بهداشت محیط و همکاری در طرح های ویژه سلامت در سطح شهرستان، خواستار هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر ادارات، ارگان‌ها و شهرداری‌ها با شبکه بهداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه همه کسانی که در راس امور هستند توجه به نیازها و همچنین سلامت افراد جامعه است که درجه اول اهمیت را دارا است.

سجادی اضافه کرد: فرهنگ سازی اصل مهم و غیر قابل انکار در هر موضوعی علی الخصوص رعایت مسائل بهداشتی و سلامت است.

معاون سیاسی فرمانداری شهرستان عسلویه تاکید کرد: شهرستان عسلویه با دارا بودن پتانسیل‌های فراوان در امر اطلاع رسانی و آگاه‌سازی باید سرآمد این موضوع مهم باشد.

وی بر اساس خواسته سرپرست شبکه بهداشت و درمان عسلویه مجددا از سایر ارگان های حاضر، دعوت به تشکیل کارگروه تخصصی و خاص برای اتخاذ راهکار، همکاری و هماهنگی مستمر در نظارت و کنترل سلامت آب شرب و ساماندهی روز بازارها و دستفروشان شد.

وی سلامت را اولین اولویت خود و مسئولان دانست و تاکید کرد: با کسانی که سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند برخورد جدی از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضا خواهد داشت.