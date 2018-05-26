رقابت های کاراته جام رمضان در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های کاراته جام رمضان، در رده خردسالان و در جداول مختلف تیم های باشگاه المهدی اقبالیه، شهرداری بوئین زهرا و آکادمی نوروزی عناوین برتر را کسب کردند.

تیم های وحدت پیریوسفیان، ولی عصر(عج) ضیاءآباد و شوتوکان ایران قزوین عنوان تیم های اخلاق رده سنی خردسالان را کسب کردند.

در رده سنی نونهالان تیم های حضرت ولیعصر(عج) بیدستان و شهید پلارک محمدیه در جداول الف و ب قهرمان شدند.

یاوران مهدی و شهدای زین آباد تیم های اخلاق رده سنی نونهالان شدند و عنوان مربی برتر به مجید نوروزی از ناصرآبادقزوین رسید.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۳۵۰ کاراته کا، داور، مربی و کادر اجرایی در سالن ورزشی شیخ السلام محمودآباد برگزار شد.

شکست مرندی و یارانش در اولین گام لیگ جهانی

تیم ملی والیبال کشورمان که در ترکیب اصلی خود از مهدی مرندی لیبروی قزوینی بهره می برد در نخستین دیدار خود در لیگ ملت های والیبال مغلوب فرانسه میزبان شد.

ملی پوشان کشورمان در نخستین مسابقه خود در رقابت های لیگ ملت های جهان شب گذشته در فرانسه به مصاف تیم میزبان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ به سود فرانسه خاتمه پیدا کرد.

ملی پوشان کشورمان در ادامه هفته اول عصر امروز و فردا برابر استرالیا و ژاپن قرار می گیرد.

هفته اول به میزبانی فرانسه برگزار می شود.



عنوان چهل و یکم تیرانداز قزوینی در رقابت های جام جهانی آلمان

در جریان مسابقات تیراندازی جام جهانی آلمان، ابراهیم برخورداری ملی پوش قزوینی در رشته تپانچه ۱۰ متر، بهترین عنوان ملی پوشان کشورمان را کسب کرد.

در این ماده، ابراهیم برخورداری با کسب ۵۷۳ امتیاز در جایگاه های چهل و یکم جهان قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.

مسابقات جام جهانی تیراندازی با حضور ۸۱۷ ورزشکار از ۸۴ کشور جهان در شهر مونیخ آلمان تا ۸ خرداد ادامه دارد.



ناکامی کماندار آبیکی در رقابت های جام جهانی ترکیه

اسماعیل عبادی ملی پوش آبیکی در ترکیب تیم ملی تیرانداز در مرحله دوم جام جهانی تیروکمان ترکیه موفق به کسب نشان نشد.

عبادی در رقابت های انفرادی، میکس و تیمی در ترکیب تیم ملی کامپوند مرداناز کسب مدال باز ماند.

مرحله دوم مسابقات تیروکمان جام جهانی به میزبانی ترکیه برگزار شد.