مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آینده برجام و رفتار احتمالی اروپایی ها در قبال توافق هسته ای، با بیان اینکه برجام یک سند بین المللی معتبر است، اظهار داشت: اینکه آمریکایی ها به صورت یکجانبه از آن خارج شده اند، نه در دنیا چندان پذیرفته شد و نه دیگر اعضای ۱+۵ صحه ای بر این کار آمریکا گذاشتند.

وی افزود: به همین دلیل، آمریکا یک کار خلاف موازین بین المللی انجام داد و تعداد زیادی از کشورهای دنیا نیز این کار رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند، لذا با توجه به اینکه دیگر شرکای برجام ظاهرا مُصر هستند که این توافق حفظ شود، اگر این شرکا به صورت مستقل متعهد به انجام تعهداتشان باشند، این سند می تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تا حد زیادی تامین کند.

اروپایی ها برای حفظ برجام از جهت "سیاسی" جدیت دارند، ولی در مقام "عمل" باید صبر کرد

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا جدیت لازم را در اروپایی ها برای عمل به تعهداتشان و استقلال در برابر آمریکا مشاهده می کنید، تصریح کرد: این جدیت از جهت سیاسی در آنها مشاهده می شود و آنها حداقل در مقام موضع گیری جدی پای کار ایستاده اند، اما اینکه در مقام عمل تا چه حد می توانند در مقابل آمریکا ایستادگی کنند، موضوعی است که باید منتظر ماند و در جریان گفتگوهایی که انجام خواهد شد، مشاهده کرد.

صفاری نطنزی با تاکید بر اینکه باید تضمین های کافی برای تحقق خواسته های برجامی جمهوری اسلامی از اروپایی ها دریافت شود، در خصوص مطرح شدن الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان پیش شرط تداوم گفتگوهای برجامی با اروپایی ها اظهار داشت: مساله الحاق به FATF، برای امور بانکی بین المللی ایران مطرح است، چیزی هم که الان در قالب لوایح سه گانه در مجلس مطرح است، ربطی به برجام ندارد و از قبل برجام مطرح بوده و حتی زمانی که هنوز تحریم های شدید آمریکا علیه ایران شروع نشده بود، این مباحث در خصوص ساختار سیستم بانکی ایران مطرح بود تا بتوانند ارتباطات بین المللی خود را تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه کشورمان اجباری برای الحاق به FATF ندارد، افزود: اینکه گفته می شود آقای عراقچی این موضوع را به عنوان شرط اروپایی ها برای ادامه مذاکرات هسته ای مطرح کرده، از این جهت بوده است که چون عمده مطالبه ما در برجام باز شدن سیستم بانکی بین المللی برای ما بوده است، الحاق به گروه ویژه اقدام مالی هم از این جهت عنوان می شود وگرنه این مساله ذاتا ربطی به برجام ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سرانجام مذاکره با اروپایی ها و پیش بینی شرایط آینده تصریح کرد: اگر واقعا اراده مستقل بودن در اروپایی ها باشد، آنها می توانند به تعهداتشان عمل کنند، یعنی اگر بخواهند و راهکار آن را در سیستم قضایی و حقوقی خود اعمال کنند، می توانند مستقل از آمریکا به تعهدات خود عمل کنند و بستری را برای حفظ سند برجام و تامین منافع جمهوری اسلامی عملیاتی کنند، مگر اینکه بخواهند منافع خود با آمریکا را ترجیح بدهند.

صفاری نطنزی خاطرنشان کرد: این مساله وقتی مشخص تر می شود که گفتگوهای جاری قدری بیشتر پیش برود و موضوعات جزئی تر و عملیاتی تر در دستور کار مذاکرات قرار بگیرد؛ آن وقت می توان مشاهده کرد که اینها چقدر می توانند ایستادگی کنند.