بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از کاشان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر محسن جاوری با بیان اینکه از گلاب قمصر برای شست و شوی خانه کعبه استفاده می شود، اظهار داشت: با توجه به شهرت جهانی آیین گلابگیری کاشان، در فصل گلابگیری یعنی از روزهای نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد آمار گردشگران داخلی و خارجی این شهرستان افزایش قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه این گردشگران به طور معمول از آثار و بناهای تاریخی کاشان مانند مجموعه باغ فین کاشان، تپههای سیلک و خانههای تاریخی نیز بازدید میکنند، ابراز داشت: تنها در چهار روز آخر هفته دوم اردیبهشتماه و آغاز روزهای گلابگیری، تعداد ۱۹۰ هزار و ۲۴۵ گردشگر داخلی و خارجی از بناهای تاریخی این شهرستان و مراسم گلابگیری بازدید کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه از روز ۲۳ فروردین تا پایان اردیبهشتماه به طور دقیق ۶۰۰ هزار و ۶۹۴ هزار گردشگر از بناهای تاریخی شهر کاشان بازدید کردند، بیان داشت: از این تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۲ نفر مسافر داخلی و ۳۲ هزار و ۶۲۲ نفر گردشگران خارجی را شامل میشود.
باغ فین و خانه تاریخی بروجردی در قله بازدید گردشگران
وی با بیان اینکه این تعداد گردشگر از هفت بنای تاریخی استان اصفهان بازدید کردند، گفت: همچون مواقع دیگر مجموعه باغ فین با ۴۱۰ هزار و ۲۲۰ نفر بازدید کننده در صدر استقبال گردشگران قرار دارد و خانه تاریخی بروجردی، خانه تاریخی طباطباییها، خانه عباسیان و محوطه باستانی سیلک در ردههای بعدی قرار دارد.
آمار دو میلیونی بازدید گردشگران تا پایان فصل گلابگیری
جاوری تاکید کرد: آمار بازدید گردشگران نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است و پیش بینی افزایش قابل توجه گردشگران تا پایان فصل گلابگیری را داریم به نوعی که در سالهای گذشته آمار بازدید در این فصل به حدود دو میلیون گردشگر رسید.
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