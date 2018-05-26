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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

رئیس میراث‌فرهنگی کاشان:

بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از کاشان بازدید کردند

بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از کاشان بازدید کردند

اصفهان – رئیس میراث فرهنگی کاشان گفت: از ۲۳ فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از ۶۰۰ هزار مسافر داخلی و گردشگر خارجی از بناهای تاریخی کاشان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر محسن جاوری با بیان اینکه از گلاب قمصر برای شست و شوی خانه کعبه استفاده می شود، اظهار داشت: با توجه به شهرت جهانی آیین گلابگیری کاشان، در فصل گلابگیری یعنی از روزهای نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد آمار گردشگران داخلی و خارجی این شهرستان افزایش قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه این گردشگران به طور معمول از آثار و بناهای تاریخی کاشان مانند مجموعه باغ فین کاشان، تپه‌های سیلک و خانه‌های تاریخی نیز بازدید می‌کنند، ابراز داشت: تنها در چهار روز آخر هفته دوم اردیبهشت‌ماه و آغاز روزهای گلاب‌گیری، تعداد ۱۹۰ هزار و ۲۴۵ گردشگر داخلی و خارجی از بناهای تاریخی این شهرستان و مراسم گلاب‌گیری بازدید کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه از روز ۲۳ فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور دقیق ۶۰۰ هزار و ۶۹۴ هزار گردشگر از بناهای تاریخی شهر کاشان بازدید کردند، بیان داشت: از این تعداد ۵۷۴ هزار و ۷۲ نفر مسافر داخلی و ۳۲ هزار و ۶۲۲ نفر گردشگران خارجی را شامل می‌شود.

باغ فین و خانه تاریخی بروجردی در قله بازدید گردشگران

وی با بیان اینکه این تعداد گردشگر از هفت بنای تاریخی استان اصفهان بازدید کردند، گفت: همچون مواقع دیگر مجموعه باغ فین با ۴۱۰ هزار و ۲۲۰ نفر بازدید کننده در صدر استقبال گردشگران قرار دارد و خانه تاریخی بروجردی، خانه تاریخی طباطبایی‌ها، خانه عباسیان و محوطه باستانی سیلک در رده‌های بعدی قرار دارد.

آمار دو میلیونی بازدید گردشگران تا پایان فصل گلابگیری

جاوری تاکید کرد: آمار بازدید گردشگران نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است و پیش بینی افزایش قابل توجه گردشگران تا پایان فصل گلابگیری را داریم به نوعی که در سال‌های گذشته آمار بازدید در این فصل به حدود دو میلیون گردشگر رسید.

کد مطلب 4306061

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