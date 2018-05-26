پاکستان ۳۰ بالگرد نظامی از ترکیه خریداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، اسلام آباد و آنکارا قرارداد خرید ۳۰ فروند بالگرد نظامی از نوع «T۱۲۹» را امضا کردند.

اواخر سال میلادی گذشته «رانا تنویر حسین» وزیر تولیدات دفاعی پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که کشورش برنامه ای برای خرید ۳۰ فروند بالگرد تهاجمی و ۴ کشتی دریایی از ترکیه دارد.

بنابراین گزارش، بالگرد تهاجمی نوع T۱۲۹با قابلیت و امکانات ملی، از سوی صنایع هوا و فضای ترکیه برای تامین نیازهای ارتش این کشور و همچنین صادرات ساخته شده است.

این بالگردها همچنین در بین تولیدات داخلی ترکیه جایگاه خاص داشته و در پی عملکرد موفقیت آمیز به مرحله صادرات رسیده است.

رسانه‌ها اعلام کردند که با خرید این بالگردها از سوی پاکستان، روابط دو جانبه و همکاری دیرین در زمینه‌های دفاعی بین آنکارا و اسلام آباد، گسترش خواهد یافت.

لازم به ذکر است که بالگرد T۱۲۹ دارای قابلیت عملکرد بالای مانور، حمل سلاح، قدرت دید، صدا و رادار صوت پایین و سطح مقاومت بالا است؛ این ویژگی‌ها به بالگرد توان عملیاتی فوق العاده و همه جانبه در جنگ های مختلف می دهد.

این بالگرد قابلیت حمل ۷۶ راکت غیر هدایت شونده برای ماموریت های پشتیبانی هوایی نزدیک و حمل ۵۰۰ توپ ۲۰ میلیمتری حامل مهمات را دارا است.

بالگرد مذکور برای عملیات چند منظوره نیز قابلیت حمل ۸ موشک ضدتانک «UMTAS» و ۱۶ موشک هدایت شونده لیزری را دارا بوده و از سیستم های تسلیحاتی، اویونیک و کامپیوتر ماموریتی پیشرفته برخوردار است.