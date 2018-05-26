ششمین برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف تدوین شد

محمدرضا آراستی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و گفت: وظیفه این مرکز تدوین برنامه راهبردی دانشگاه و اجرای آن در سطوح مختلف است.

وی ادامه داد: البته دانشگاه از قبل برنامه راهبردی داشته و این ششمین برنامه ای است که تدوین شده، برنامه اخیر دانشگاه یک ویژگی ها و تفاوت هایی نسبت به برنامه های قبلی دارد و اولین ویژگی این است که به طور جامع تمام فعالیت های مختلف دانشگاه را دربر می گیرد.

رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در این برنامه سعی شده مشارکت تعداد بیشتر اعضای هیات علمی خانواده شریف را برای تدوین برنامه دانشگاه داشته باشد و اینکه تلاش خیلی زیادی شده تا این برنامه عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این برنامه نیاز به مکانیزم هایی بود که پیش بینی شده است افزود: اولین کار در این راستا صورت گرفت، ایجاد شورای برنامه ریزی راهبردی با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی با تجربه و جوان دانشگاه بود که در این شورا در رابطه با مسایل راهبری بحث شده و اجرای برنامه را از سطح عالی مورد پایش قرار می دهند.

رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه برنامه راهبردی تدوین شده به تصویب نهادی ذی ربط رسیده افزود: در حوزه های مختلف مانند آموزش و پژوهش برنامه هایی مانند پیگیری دوره های میان رشته ای، بحران آب، محیط زیست مطرح شده که همه حاصل بحث های طولانی دراین مرکز است.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی شریف یکی از بنیان گذاران در ایجاد شرکت های دانش بنیان و اشتغال دانش بنیان است و بیش از ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در کنار دانشگاه فعال هستند که ما می خواهیم تعداد شرکت هایی که هر سال از این دانشگاه ایجاد می شوند را به ۵۰ شرکت مستقر شده برسانیم.

آراستی افزود: برنامه دقیقی برای این منظور در نظر گرفته ایم که به این هدف در سال ۱۴۰۵ دست یابیم همچنین در ارتباط با بین الملل نیز برای جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی شده که تعداد دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ درصد جمعیت دانشجویی دانشگاه برسد.

وی خاطرنشان کرد: قرار است تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه صنعتی شریف تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲۰۰ دانشجو برسد.