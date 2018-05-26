صدور پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان سمنان ۱۳ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به رشد ۱۳ درصدی صدور پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان سمنان اظهار داشت: در بخش صدور پروانههای بهرهبرداری حوزه صنعت که در واقع میتوان آن را همان سرمایهگذاریهای تحقق یافته دانست، در مجموع شاهد رشد مناسبی بودهایم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر تعداد پروانههای بهرهبرداری صادره از ۱۷۸ واحد تولیدی ایجاد شده در سال ۹۵ به ۲۰۲ واحد ایجادی در سال ۹۶ رسیدهایم و شاهد رشد ۱۳ درصدی هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به رشد چشمگیر سرمایه گذاری درگروه صنعت ساخت فلزات اساسی درسال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزود: در سال گذشته واحدهای تولیدی استان با سرمایه گذاری حدود هشت هزار میلیارد ریال پروانه بهره برداری دریافت کرده و مشغول به فعالیت شده اند.
اسودی ادامه داد: در زمینه اشتغال ایجاد شده از دوهزار و ۹۶۸ نفر در سال ۹۵، اشتغال ایجادی در سال ۹۶ به سه هزار و ۲۰۵ نفر میرسد که رشد این شاخص اشتغال در حدود هشت درصد بوده است.
وی تصریح کرد: درگروه صنعتی منسوجات با ۲۳۳ درصد رشد از نظر تعداد و درگروه صنعتی فلزات اساسی نیز با بیش از ۹هزار درصد رشد از نظر سرمایه گذاری و یک هزار و 500 درصد رشد از نظر ایجاد اشتغال شاهد رشد چشمگیر و دارای رتبه اول درگروههای کالایی هستیم.
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