نشاط ملی با حضور فراگیر بانک صادرات در صنایع بزرگ و کوچک کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، بزرگترین بانک خصوصی کشور با قدمت ٦٦ ساله خود همچنان مرجع تامین مالی بسیاری از پروژه‌های زیر بنایی و مادر تخصصی کشور است که ضمن حفظ اعتماد مردم، بیشترین تاثیر گذاری را در تحولات اقتصادی بر جای نهاده است.

در این راستا طی سال ٩٦ بیش از ١٢٠ طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، خدمات، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و ... جهت اخذ تسهیلات بلندمدت (سرمایه ثابت) در ارکان اعتباری بانک به تصویب رسیده که ضمن افزایش درآمدهای مطمئن برای بانک، چشم انداز روشنی از توسعه اقتصادی و تولید را در استان های مختلف ایجاد کرده است.

بنا براین گزارش، مشارکت بانک در احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی در مناطق مختلف از جمله خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، کرمانشاه، یزد و ... همچنین حضور حمایتی در طرح های مختلف پتروشیمی نظیر پتروشیمی داراب، فسا، جهرم، فیروزآباد و ... با هدف کمک به تحقق اهداف کلان اقتصادی و یافتن بازار های صادراتی در تصویب این طرح ها مورد توجه بوده است.

در همین حال، انعقاد تفاهم نامه مشترک بین بانک و سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق توسعه صنایع دریایی در بنادر مهم کشور از جمله شهید رجایی، چابهار، بندر بوشهر، بندر انزلی، بندر امیر آباد و سایر بنادر کشور طرح‌های مختلفی در زمینه خرید تجهیزات بندری، خرید و ساخت شناورهای مختلف، ارائه خدمات دریایی و ... مصوب و به بهره برداری رسیده است.

توجه به بخش گردشگری با تصویب ٣٠ طرح بزرگ جهت ساخت هتل و مجتمع های بین راهی و تفریحی در استان های خراسان رضوی، فارس، مازندران، تهران، گیلان، هرمزگان، قزوین، یزد، کرمان، خوزستان از یک سو و اهمیت دادن به بهداشت و درمان کشور در تصویب طرح‌های بزرگ جهت احداث بیمارستان، مراکز دیالیز و درمان بیماران سرطانی در آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، تهران و مازندران نشان دهنده تمرکز ارکان اعتباری بانک بر عمل به مسئولیت های اجتماعی و ظرفیت های اقتصادی کشور بوده است.