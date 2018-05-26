به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی بالغ بر ۲۰۰ نفر از کارشناسان علوم سیاسی، اساتید دانشگاهی و چهره‌های آکادمیک جهان که در میان آنها اسامی چون «افشین شاهی» استاد دانشگاه بردفورد انگلستان و «آرشین ادیب‌مقدم» رئیس مرکز مطالعات ایرانی مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و «نوآم چامسکی» نیز به چشم می‌خورد؛ در نامه‌ای سرگشاده به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن استقبال از بیانیه ۸ می درحمایت از برجام، خواستار تلاش هرچه بیشتر اتحادیه اروپا در حفظ این توافق تاریخی شدند.

در بخشی از این نامه می‌خوانیم: از صمیم قلب از تعهد اروپا در قبال برجام استقبال می‌کنیم اما توانایی اروپا به انجام وظایف بین‌المللی و تضمین اینکه علیرغم تحریم‌های آمریکا، ایران و مردمش مطابق با متن و روح برجام از تمامی سود سیاسی و اقتصادی این توافق بهره مند می‌شوند؛ بسیار مهم است.

امضا کنندگان نامه در بخش دیگری می‌افزایند: در جهانی به شدت بی‌ثبات و در عصری که بیش ازپیش شاهد افراط ‌گرایی هستیم، حفظ یکی از موفقیت‌های دیپلماتیک قرن ۲۱ ضروری است. باتوجه به پشت‌پا زدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق هسته‌ای، درحالی که برجام امکان دیپلماسی را اثبات کرد، نباید این پیام به جهان ارسال شود که صلح امری موقت و کوتاه‌مدت است.

در پایان این نامه می‌خوانیم: مردم ایران از صلح و دیپلماسی حمایت کردند. اکنون وظیفه جامعه جهانی است که درستی تصمیم خود را اثبات کرده و نشان دهد وعده‌هایش عملی خواهد شد. راه جایگزین برای برجام، نه‌تنها برای نسل حاضر که برای نسل‌های بعد نیز بسیار گران تمام می‌شود.