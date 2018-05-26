چگونه یک خریدِ هوشمندانه داشته باشیم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، نعیم ابراهیمیان مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد افق کوروش با حضور در برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، به ارائه راهکارهایی برای مدیریت هوشمندانه دخل و خرج خانواده در جهت داشتن یک اقتصاد بهتر در زندگی پرداخت.

وی در ابتدای این گفتگوی زنده تلویزیونی که از شبکه پنح صدا و سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود، اظهار کرد: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در راستای ایفای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی بر این باور است که باید به مردم کمک کنیم تا بتوانند اقتصاد خانواده خود را بهتر اداره کنند. در واقع چشم اندازی که ما برای خود ترسیم کردیم، زندگی بهتر برای ایرانیانِ شایسته بهترین‌ها است.

وی افزود: همانطور که در جلسه قبل توضیح دادم، ما همواره در تلاش هستیم که کالاها را با منافع بیشتری که برای تامین کنندگان محترم‌مان فراهم می‌آوریم، با قیمت مناسب‌تری خریداری کنیم و آن را با کوششی که در کاهش هزینه‌ها می‌کنیم، حتی با هزینه کمتر از این به‌دست مردم عزیزمان برسانیم و از صرفه‌جویی‌های انجام شده از این دو محل، بیشترین تخفیفات ممکن را تقدیم مردم کنیم.

افق کوروش با ۷ هزار نیروی انسانی پیشتاز در اشتغال آفرینی

مدیر ارشد افق کوروش در ادامه ضمن بیان این نکته که «برای داشتن یک اقتصاد بهتر در زندگی، باید دو مولفه دخل و خرج به خوبی اداره شود»، گفت: شرکت افق کوروش در نظر دارد که به مثابه یک مشاور اقتصادی، نتایج کسب شده از آخرین یافته‌هایش را در خصوص اداره بهتر اقتصاد زندگی با مردم در میان بگذارد تا بتوانند دخل و خرج خود را بهتر مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: اولین گزینه برای تحقق یک اقتصاد بهتر در زندگی این است که اعضای خانواده شغل، امنیت شغلی و درآمد پایدار داشته باشند و در این راستا افق کوروش به نوبه خود توفیق یافت که هفت هزار نفر از مردم عزیزمان را به عنوان همکار در کنار خود داشته باشد و امیدواریم که بتوانیم پیشتازی در اشتغال‌آفرینی را همچنان ادامه دهیم.

اعطای نمایندگی افق کوروش به همکاران مغازه دار

وی همچنین اعلام کرد: برای امنیت شغلی و افزایش درآمد همکاران مغازه‌دارمان نیز پروژه اعطای نمایندگی یا به اصطلاح فرانچایز را آغاز کردیم و آن را امسال با قوت دنبال خواهیم کرد.

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیانِ اشعاری از شاعر پرآوازه ایرانیِ سعدی شیرازی به مبحث توازن دخل و خرج یک خانواده پرداخت و گفت: به قول جناب سعدی «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که می‌خوانند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی!» و ادامه داد: گمان می‌کنم که اگر جناب سعدی هم در عصر جدید به سر می‌برد و خرید از فروشگاه‌های تخفیفی را تجربه می‌کرد شاید به جای راه حل آهسته‌ خرج‌کردن ، هوشمندانه‌ خرج کردن را تجویز می‌کرد.

چگونه هوشمندانه خرید کنیم؟!

این مدرس دانشگاه در خصوص هوشمندانه خرید کردن یک خانواده اظهار کرد: خانواده‌ای را در نظر بگیرید که ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان خرج مایحتاج خود می‌کند. این خانواده اگر همین مایحتاج را از فروشگاه های تخفیفی در همسایگی خود که پرتخفیفترین عرضه کننده مایحتاج ضروری است تهیه کند، می‌تواند ماهیانه تا صد هزار تومان صرفه‌جویی کند و اگر این مبلغ را در ماه‌های سال ضرب کنید، معنایش افزایش توانِ خرید دو ماه اضافی در سال است.

وی در ادامه به توصیف هوشمندانه خرید کردن پرداخت و افزود: هوشمندانه خرید کردن بدان معنی است که با کیفیت‌ترین کالاها را با معتبرترین نشان‌ها و با بهترین قیمت‌ ممکن، آن هم در تازه ترین شکل خریداری کنیم و از محل این خرید کلی صرفه جویی کنیم و به نیازهایی که کمتر توانسته‌ایم به سروقت آنها برویم، فکر کنیم!

تخفیفات همیشگی افق کوروش در فروشگاه اینترنتی اُکالا

این مدیر ارشد شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در عین حال از راه اندازی فروشگاه اینترنتی اُکالا با ماموریت سفارش گیری و ارسال کالا به درب منزل خبر داد و این نکته را مورد اشاره قرار داد که به نظر ما کیفیت خرید حتی از این هم‌ می‌تواند بالاتر رود؛ مجموعه افق کوروش از سال گذشته در تهران و به زودی در کل کشور پروژه ی راه اندازی فروشگاه اینترنتی با برند اُکالا را کلید زد که کالاها را با همان ویژگی ها و تخفیفات به دست مردم عزیز برسانیم؛ در واقع با این سرویس این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند کالاهای خود را برای روزهای آینده سفارش دهند و درب منزل تحویل بگیرند. البته ما به این هم بسنده نکردیم و برای آن که بتوانیم شعف مردم عزیزمان را دوچندان کنیم علاوه بر بالاترین تخفیفات، برنامه‌های مفصل تخفیفی دیگری علاوه بر تخفیفات معمولمان تدوین و اجرا کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نظرسنجی‌های ما حاکی از آن است که مردم ترجیح می‌دهند به جای آن که شانس کوچکی برای یک جایزه بزرگ داشته باشند، در هر خرید علاوه بر بالاترین تخفیفات همیشگی، همان موقع و بدون قرعه کشی برنده قطعی جایزه شوند.

با کوپن‌های ۱۰ تا ۴۰ هزار تومانی در ماه مبارک رمضان؛ افق کوروش، افق مهربانی را رقم زد

این مدیر ارشد افق کوروش اضافه کرد: افق کوروش برای اجابت به این خواسته مردم علاوه بر تخفیفات همیشگی، شکل خاص دیگری از تخفیفات را هم به اجرا درآورده، به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان امسال، کوپن‌های ده تا چهل هزارتومانی به مردم تقدیم کردیم که در واقع علاوه بر تخفیفات همیشگی و معمول، تخفیف مازادی را به صورت کوپن دریافت می کنند؛ افراد می توانند این کوپن‌ها را به نیازمندان تحویل دهند تا آنها هم از این تخفیف استفاده کنند تا به تعبیری بتوانیم افق مهربانی را رقم بزنیم.

در افق کوروش بدون قرعه کشی برنده باشید

وی همچنین از تخفیفات ویژه به اعضای باشگاه مشتریان افق کوروش نیز رونمایی کرد و گفت: علاوه بر تخفیفات معمول و همیشگی بدون قرعه کشی، تخفیفات اضافی و مازاد دیگری تحت عنوان «تخفیف پلاس» وجود دارد و علاوه بر اینها، افق کوروش بدون قرعه کشی و صرفا براساس خرید، به مشتریان کالاهای رایگان متعدد شامل محصولات فرهنگی و محصولات مصرفی اعطا می کند تا همه مردم بدون قرعه کشی برنده باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه متذکر شد: بُعد مهم دیگری که مغفول واقع می شود در کنار آن افزایش درآمد و این خرید هوشمندانه، توجه و توسعه مهارت تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود یا به اصطلاح درست خرج کردن است. در واقع بسیاری از ما که برای دخل و خرجمان چندان برنامه نداریم، همواره با روزهای متفاوت ابتدای ماه و انتهای ماه مواجهیم و این به یک سبک زندگی مبدل شده است.

ذخیره سازی جزئیات خرید در اپ افق کوروش

وی افزود: برای مدیریت بهتر هزینه‌ها باید بدانیم چقدر از درآمدمان را صرف چه چیزهایی می کنیم! برای این کار اپ های رایگان و پولی متعددی وجود دارد اما اشکال اساسی این است که ورود اطلاعات خرید مایحتاج روزانه که جزییات زیادی دارد تقریبا نشدنی است اما اپ افق‌کوروش این امکان را می دهد که در صورت تمایل افراد جزئیات خرید را به صورت دقیق در نرم افزار ذخیره کند و ما با مراجعه به نرم افزار می توانیم مشاهده کنیم که چه چیزی را و به چه میزان و چرا خریداری کردیم.

به گفته وی، در واقع اپ افق کوروش نقش یک دستیار سریع و دقیق برای ثبت اتوماتیک اطلاعات خرید مایحتاجتان را انجام می دهد تا افراد همواره و به سادگی این امکان را داشته باشند که بدانند با درآمدشان چه می‌کنند. علاوه بر این با عضویت در این باشگاه می‌توان ضمن بهره‌مندی از تخفیفات همیشگی و تسهیلات نرم‌افزار تخفیفات مازاد بیشتری نیز دریافت کرد.

این مدرس دانشگاه، اولین مولفه برای دانستن این نکته را که چگونه زندگی می کنیم، در دانستن چگونه خرج کردن ذکر کرد و با تاکید بر توازن دخل و خرج برای اداره بهتر اقتصاد یک زندگی، خاطر نشان کرد: افرادی که زندگی‌شان دوره های مختلفی را تجربه کرده است، این نکته را تایید می کنند که افزایش درآمد وابسته به افزایش خواسته است بنابراین ضرورت دارد که علاوه بر افزایش درآمد پایدار، بتوانیم هوشمندانه خرید کنیم و نحوه صحیح درست خرج کردن را بیاموزیم و مهارت آن را توسعه دهیم.