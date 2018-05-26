دریافت حق فنی مشمول داروساز داروخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب شیویاری، درخصوص مذاکره سازمان غذا و دارو با مجلس برای ابطال رای حذف حق فنی داروخانه ها، اظهارداشت: دریافت حق فنی منوط به حضور داروساز در داروخانه در هنگام نسخه پیچی است، زیرا داروساز باید توضیحات لازم را در خصوص عوارض دارو به بیمار ارائه کند؛ بنابراین حق فنی مشمول حال داروساز در داروخانه ها است.

وی با بیان اینکه پرداخت حق فنی به غیر از داروساز درهنگام نسخه پیچی عادلانه نبوده و نوعی سرقت محسوب می شود، افزود: باید با مذاکره پرداخت حق فنی به داروساز تعیین تکلیف شده و از پرداخت آن به افراد دیگر درنسخه پیچی جلوگیری شود، به طورحتم پرداخت حق فنی به افراد دیگری جز داروساز خلاف مقررات است.

شیویاری با تاکید بر اینکه نظارت ها در خصوص دریافت حق فنی در داروخانه ها جزیی و قابل قبول نیست، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو در برخی شرایط نیروی کافی برای نظارت بر این مسئله را نداشته و در برخی مواقع نیز از اراده لازم برای تعیین تکلیف این موضوع برخوردار نیست، بنابراین تقاضا می شود مسئولان سازمان غذا و دارو برای دریافت حق فنی نظارت های کافی را برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق بیماران اعمال کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئول فنی داروخانه ها برای دریافت حق فنی باید وجدان کاری داشته باشد، گفت: باید براساس قانون و با احساس مسئولیت داروساز در محل کار خود حضور داشته باشد، تا هر فرد دیگری اقدام به نسخه پیچی برای بیماران نکند، متاسفانه برای نظارت بر این مسئله نیروی کافی وجود نداشته و نمی توان تمامی داروخانه ها را روزانه مورد ارزیابی قرار داد؛ البته به صورت دوره ای نظارت های ضعیفی انجام می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه عدم حضور داروساز در داروخانه ها اجحاف در حق بیماران است، افزود: مسئول فنی در داروخانه در مقابل ارائه توضیحاتی به بیماران در خصوص عوارض دارو و میزان مصرف آن حق فنی دریافت می کند، ضمن اینکه مسئول فنی باید به ازای هر قلم دارو در نسخه از سابقه بیمار در خصوص نوع بیماری خود سئوال کند؛ در غیر این صورت فرد دیگری جز داروساز نمی تواند توضیحات لازم را به بیماران ارائه کند.