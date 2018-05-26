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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران اعلام کرد:

ذخیره ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها و آببندانهای مازندران

ذخیره ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها و آببندانهای مازندران

ساری - مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران، ذخیره آب پشت سدها و آب‌بندان های استان را ۳۶۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی صبح شنبه در حاشیه شورای حفاظت منابع آب استان بابیان اینکه امسال شاهد کاهش بارندگی در استان بودیم و ذخیره آب پشت سدها کاهش‌یافته است گفت: تا امروز حدود ۵۰ درصد از حجم سدهای استان از آب پرشده است و ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها وجود دارد.

وی افزود: همچنین در آب‌بندان های استان نیز بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب وجود دارد و امسال بخش زیادی از آب آبندان ها برای آب تخت کردن شالیزارها مصرف‌شده است.

یخشی با عنوان اینکه تا حدود زیادی به آب‌پایه و رودخانه‌ها وابسته هستیم از اجرای طرح نوبت‌بندی آب در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: رهاسازی آب سدها ازجمله سد شهید صالحی نیز کمک زیادی برای تأمین آب کرده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران، اجرای پروژه‌های فوری و اضطراری در حوزه آب منطقه‌ای مانند نصب پمپ، پمپ آب و حفر چاه کمکی را ازجمله اقدامات اثرگذار برای مقابله با بحران خشکسالی بیان کرد.

وی چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه را ازجمله مشکلات برشمرد و گفت: ۵۷ هزار چاه فاقد پروانه از سال قبل از ۸۵ در استان وجود دارد و ۸۵ هزار چاه دارای پروانه نیز در استان فعال است و به دلیل برداشت زیاد از سفره‌های زیرزمینی، ساماندهی چاه‌های آب باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 4306154

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