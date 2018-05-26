ذخیره ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها و آببندانهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی صبح شنبه در حاشیه شورای حفاظت منابع آب استان بابیان اینکه امسال شاهد کاهش بارندگی در استان بودیم و ذخیره آب پشت سدها کاهشیافته است گفت: تا امروز حدود ۵۰ درصد از حجم سدهای استان از آب پرشده است و ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها وجود دارد.
وی افزود: همچنین در آببندان های استان نیز بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب وجود دارد و امسال بخش زیادی از آب آبندان ها برای آب تخت کردن شالیزارها مصرفشده است.
یخشی با عنوان اینکه تا حدود زیادی به آبپایه و رودخانهها وابسته هستیم از اجرای طرح نوبتبندی آب در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: رهاسازی آب سدها ازجمله سد شهید صالحی نیز کمک زیادی برای تأمین آب کرده است.
مدیرعامل آب منطقهای مازندران، اجرای پروژههای فوری و اضطراری در حوزه آب منطقهای مانند نصب پمپ، پمپ آب و حفر چاه کمکی را ازجمله اقدامات اثرگذار برای مقابله با بحران خشکسالی بیان کرد.
وی چاههای غیرمجاز و فاقد پروانه را ازجمله مشکلات برشمرد و گفت: ۵۷ هزار چاه فاقد پروانه از سال قبل از ۸۵ در استان وجود دارد و ۸۵ هزار چاه دارای پروانه نیز در استان فعال است و به دلیل برداشت زیاد از سفرههای زیرزمینی، ساماندهی چاههای آب باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
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