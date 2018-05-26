«ندای ایرانیان» به ادعای «اعتماد ملی» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب ندای ایرانیان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن رد شائبه حضور اعضای این حزب در کنگره ناتمام حزب اعتماد ملی، تاکید کرد: حزب ندای ایرانیان، ضمن اظهار تاسف از وقایع پدید آمده در روند برگزاری دومین کنگره حزب اعتماد ملی، هرگونه حضور سازماندهی شده اعضای خود را در کنگره این حزب تکذیب کرده و بر التزام به رعایت دقیق قانون احزاب و احترام به استقلال سیاسی و تشکیلاتی همه احزاب بخصوص احزاب دوست و برادر تاکید می‌کند.

مشروح این بیانیه را در ادامه می خوانید:

«حزب ندای ایرانیان به عنوان یکی از جوان‌ترین احزاب اصلاح‌طلب که تاکنون در سه سال متوالی و بدون وقفه کنگره‌های سالانه خود را با شکوه و نظم تشکیلاتی برگزار نموده است، ضمن اظهار تاسف از وقایع پدید آمده در روند برگزاری دومین کنگره حزب اعتماد ملی، هرگونه حضور سازماندهی شده اعضای خود را در کنگره این حزب تکذیب نموده و بر التزام به رعایت دقیق قانون احزاب و احترام به استقلال سیاسی و تشکیلاتی همه احزاب بخصوص احزاب دوست و برادر تاکید می‌نماید.

از این منظر حضور جناب آقای دکتر «ابوالفضل کزازی» نیز از جایگاه عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در کنگره مذکور یک تصمیم شخصی بوده که قطعا در صورت شکل گرفتن شورای مرکزی جدید در حزب اعتماد ملی لازم است از عضویت موثر در آن حزب کناره‌گیری نمایند.

حزب ندای ایرانیان با تقدیر از زحمات همه فعالان حزبی و تشکیلاتی میهن عزیزمان که در مسیر توسعه فرهنگ تحزب گام برمی‌دارند انتظار دارد تمامی کنشگران سیاسی ضمن رعایت اخلاق تشکیلاتی، هرگونه ناهماهنگی و اختلافات درونی خود را از طریق گفتگو و طرح در نهادهای داوری درون حزبی حل و فصل نمایند.

و من الله التوفیق

روابط عمومی حزب ندای ایرانیان»