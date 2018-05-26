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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

در بیت آیت‌الله علوی بروجردی انجام شد:

اعلام برائت عنصر اهل حق کرجی از اعتقادات باطل خود

اعلام برائت عنصر اهل حق کرجی از اعتقادات باطل خود

کرج - یکی از عناصر اهل حق کرجی در بیت آیت‌الله علوی بروجردی حضور یافت و از اعتقادات باطل خود اعلام برائت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی در شهر مقدس قم که در بیت مرجع عالی‌قدر تشیع آیت‌الله بروجردی (ره) و با حضور جمع کثیری از علما و روحانیون و مردم در شب وفات حضرت خدیجه (س) برگزار شد، یکی از عناصر فرقه اهل حق شهر کرج از اعتقادات باطل خود اعلام برائت کرد.

در این مراسم آیت‌الله علوی بروجردی اظهار کرد: جوانی امشب به شرف تشیع نائل می‌شود ولی باید توجه داشت بالاترین تجلی عبودیت درکلام امیر المومنین علی (ع) به مثال دعای کمیل و نهج‌البلاغه  که بالاترین سرمایه است، می‌باشد و اگر حضرت علی (ع) را در عمل خود به‌طور صحیح به مردم و دنیا بشناسانیم و عالم علی را در عمل ما ببینند تمام عالم رو به اسلام می‌آورند.

وی در پایان نیز با اهدای هدایای نفیسی از این اقدام جوان تقدیر به عمل آورد.

کد مطلب 4306205

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