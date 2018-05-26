فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت تیم فوتبال امید، به حواشی تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی و ناراحتی کارلوس کی‌روش از پیشنهاد قرارداد ۶ ماهه پرداخت و پاسخ مشکوکی به شایعه حضور مربیان داخلی از جمله علی دایی روی نیمکت تیم ملی داد. مشروح این گفتگو در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - به عنوان پیشکسوت فوتبال ایران و عضو کمیته فنی فدراسیون، آیا از روند آماده سازی تیم ملی در راه جام جهانی رضایت داشتید؟

- فریدون معینی: من به این موضوع اشراف کامل ندارم. کادر فنی تیم ملی به این موضوع اشراف دارد. در این برهه از جام جهانی، کنفدراسیون فوتبال آسیا باید نگاه عمیق تری نسبت به برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد. به هر حال بازیکنان پرسپولیس و استقلال به خاطر حضور در لیگ قهرمانان، فرصت حضور در اردوی تیم ملی را از دست دادند. این از آمادگی دلخواه تیم ملی کاست ولی همه باید به این تیم کمک کنیم چرا که تیم ملی نماد فوتبال یک کشور است.

* کی روش در مصاحبه ای عنوان کرد برنامه ای که او برای آماده سازی تیم ملی داده بود در نهایت به نفع باشگاه هایی شد که در آسیا بازی کردند.

- کی روش یک برنامه ریز دقیق است. مشکل عمده این است که باید نگرش بهتری ایجاد شود.

* در فدراسیون فوتبال یا کنفدراسیون فوتبال آسیا؟

- هم در فدراسیون و هم کنفدراسیون آسیا تا در سال جام جهانی برنامه بهتری داشته باشند.

* تمدید قرارداد کارلوس کی روش بعد از جام جهانی به کجا رسید؟ آیا قبول دارید پیشنهاد تمدید ۶ ماهه به او به نوعی توهین محسوب می شود؟

- یکسری مسائل داخلی مهم است. بودجه فدراسیون فوتبال واقعا کم است. این باعث می شود بعضی از کارها با نگرش دیگری صورت بگیرد. اگر به بودجه سایر کشورهای آسیایی نگاه کنید، به مفهوم صحبتهایم پی می برید. ما حداقل بودجه را برای اداره فدراسیون داریم.

* بحث اصلی برای تمدید قرارداد کی روش چیست؟ پول یا مسائل دیگر؟

- شما می دانید بودجه سال گذشته فدراسیون فوتبال ۴۵ میلیارد تومان بوده است که گرداندن مجموعه فوتبال با این پول سخت است. بودجه کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار است. این اصلا قابل مقایسه نیست. چیزی که مهم است علاقه مردم و استعدادهایی که در داخل ایران داریم.

* کی روش دو روز پیش در مصاحبه ای اعلام کرد بعد از جام جهانی به ایران بر نمی گردد. آیا فدراسیون فوتبال و کمیته فنی هم به جمعبندی کامل در این ارتباط رسیده است؟

- این صحبتها در حد حرف است و به مرحله عمل نرسیده! منتظر می شویم جام جهانی به اتمام برسد بعد ببینیم وضعیت امکانات چطور می شود!

* در روزهای اخیر صحبت از مربیان داخلی از جمله علی دایی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی مطرح شده است. این موضوع چقدر واقعیت دارد؟

- مربیان داخلی در سالهای اخیر رشد نسبتا خوبی داشته اند. امیدواری فدراسیون این است که مربیان داخلی به مربیان خوب دنیا نزدیک شوند و از علم و دانش روز بهره ببرند. باید روزی به جایی برسیم که مربیان داخلی از عهده تیم ملی هم بر بیایند.

* این صحبت شما یعنی علی دایی گزینه فدراسیون برای جایگزینی کی روش است؟

- من اطلاعی ندارم ولی علاقه مندم فعالیت خوبی در سطح آموزش مربیان داشته باشیم که البته داریم. نتیجه آنرا هم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا دیدیم. الان هم دو تیم استقلال و پرسپولیس به مرحله یک چهارم نهایی رسیده اند که این نشان می دهد در کشورمان چقدر استعداد داریم. مربیان باید کوشا باشند و در جریان تغییرات علم روز دنیا قرار بگیرند.

* البته استقلال و پرسپولیس با مربیان خارجی (شفر و برانکو) در آسیا صعود کردند.

- بله، فکر می کنم اگر مربیان داخلی به جای حواشی، به فکر کیفیت دادن به مهارت های فردی باشند و بتوانند ایده های خوبی را پیاده کنند، در این بخش رشد خوبی خواهیم داشت.

* موضع کمیته فنی درباره کی روش و وضعیت او بعد از جام جهانی چیست؟

- کمیته فنی بعد از صحبتهای مطرح شده هنوز تشکیل جلسه نداده است.

* تیم ملی فوتبال بعد از صعود به جام جهانی، مبلغ خوبی را از فیفا پاداش می گیرد. چرا همین پاداش را صرف تمدید قرارداد کی روش نمی کنید؟

- اگر عمیق تر به فوتبال نگاه کنید متوجه می شوید امکانات ما بسیار کم است. باید بخشی از بودجه و پول را به امکانات و سخت افزارها اختصاص بدهیم. حتی خیلی از باشگاه های ما در شرایط فعلی استادیوم اختصاصی ندارند. از پول باید در همه بخش ها استفاده کرد نه اینکه فقط پول قرارداد مربیان را تامین کنیم! شما می دانید تغییرات گسترده ای در تکنولوژی فوتبال و حتی ساختار زمین های چمن ایجاد شده است. برای بازسازی همین زمین کمپ تیم ملی هم مشکل داشتیم که اگر پول بیشتری موجود بود، کار سریعتر پیش می رفت.

* پس از نظر شما به عنوان عضو کمیته فنی، بزرگترین مشکل فدراسیون برای حفظ کی روش پول و مشکلات مالی است؟

- بله.

* آقای معینی از تیم امید چه خبر؟ دستیاران زلاتکو کرانچار چه زمانی انتخاب می شوند؟

- با تعمق و مطالعه زیاد کمیته فنی توانست کرانچار را انتخاب کند و فدراسیون با این مربی به توافق برسد. ظرف چند روز آینده هم وضعیت همکاران کرانچار نهایی می شود. امید فراوان هست که این تیم بتواند نتایج خوبی در بازی های آسیایی بگیرد.

* تعدادی از مربیان داخلی معرفی شده پیشنهاد حضور در کادر فنی تیم امید را رد کردند. با این حساب دستیاران کرانچار ایرانی هستند یا خارجی؟

- تعدادی از آنها مربیان داخلی و تعدادی خارجی هستند. فردا هم جلسه کمیته فنی تشکیل می شود که این جلسه عمدتا پیرامون وضعیت تیم بانوان است ولی پیگیر می شویم تا دستیاران کرانچار هم بررسی شوند.

* تا الان حضور کدام مربیان داخلی در تیم امید قطعی شده است؟

- هنوز کسی قطعی نیست تا ببینیم چه می شود. سعی ما این است که دستیاران ایرانی در تیم امید بیشتر باشند. هر اسمی هم مطرح می شود گمانه زنی است. حمید استیلی مدیر تیم امید است و مسئولیت بزرگی دارد. او در تلاش است تا تیم امید سر و شکل اصلی خود را بگیرد. فدراسیون هم در تلاش است بازی های دوستانه ای را ترتیب بدهد تا تیم آماده ای به بازی های آسیایی برود.

* مثل هر دوره اینبار هم باید شاهد چالش بین تیم امید و باشگاه ها باشیم. آیا فدراسیون و کمیته فنی برای جلوگیری از بروز مشکلات تکراری برنامه ای دارد؟

- نامه ای از طرف کمیته فنی می زنیم تا باشگاه ها ۱+۲ بازیکن در اختیار تیم امید بگذارند. امیدواریم همکاری لازم صورت بگیرد. این فرصتی است تا باشگاه ها به دیگر بازیکنان جوان خود هم شانس بدهند. این مشکلات همه جای دنیا هست و باید با تعامل آنرا حل کرد.

* یعنی اگر باشگاهی ۱+۲ بازیکن در تیم امید داشته باشد بازی های به تعویق می افتد؟

- اجازه بدهید این موضوع نهایی شود بعد درباره آن صحبت می کنیم. این بحث را به هیات رئیسه ارسال کرده ایم و آنها هم باید با سازمان لیگ و باشگاه ها جلساتی داشته باشند.