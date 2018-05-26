عملیات اجرایی فاضلاب روستاهای تنگاری و تولیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره در جمع خبرنگاران افزود: این امر با توجه به جمعیت روستاها و در راستای جلوگیری از آلودگی آب شرب در روستاها و حفاظت از محیط زیست انجام می شود.

وی با بیان در این دو روستا اجرای فاضلاب با سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی انجام می شود، گفت: کاهش بارندگی و خشکسالی افت شدید آبهای زیر زمینی را به دنبال داشته و در راستای استفاده صحیح از آب، بازچرخانی فاضلاب برای استفاده های کشاورزی و صنعت یک ضرورت جدی است.

پاسره تصریح کرد: در راستای استفاده بهینه از آب، صرفه جویی در آب شرب، استفاده از منابع جدید آبی و بازسازی خطوط آب انجام می شود.

وی افزود: در راستای حفاظت از منابع آب و توجه ویژه به محیط زیست دولت پروژه های فاضلاب روستایی را در دستور کار قرار داد.

پاسره انعقاد پیمان اجرای این پروژه ها را به صورت ملی و مستقیم عنوان کرد و گفت: اجرای فاضلاب برای روستاها سلامت محیط زیست و آب آشامیدنی را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: یکی از پروژه های تصفیه فاضلاب در روستاها، پروژه شوتاور بود که در روستایی پر جمعیت که فاضلاب روستا عاملی برای آلوده شدن آب روستا بود، اجرا شد و این پروژه نمونه خوبی برای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلابها است.