به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رجبی با بیان اینکه اغلب کارفرمایان تمایل دارند در صورت توانایی مالی حق بیمه کارکنان را سر موقع پرداخت کنند، افزود: این اقدام نتایج مثبتی دارد زیرا هم کارگر از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می شود و همچنین نیروی مولد آرامش بیشتری دارد و بهره وری کار نیز بالا می رود .

وی ادامه داد: در مواردی که کارفرمایان نتوانسته اند حق بیمه کارگران را پرداخت کنند به علت کمبود نقدینگی و مشکلات مالی بوده است، نه فرار بیمه ای یا عدم احساس تکلیف نسبت به سازمان تامین اجتماعی و کارکنان.

رجبی اظهار داشت: در بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان دهم تیرماه، زمان پایان طرح اعلام شده و می توانست به علت مسائل کارگاهها در آغاز سال جدید ، زمان بیشتری را برای اجرای طرح در نظر گرفت.

وی گفت: این طرح فراگیر نیست و شامل همه کارفرمایان نیست پیمانکارانی که از دولت و سازمان ها طلب دارند و مطالبات خود را دریافت نکرده اند نمی توانند از این طرح استفاده کنند.

قائم مقام دبیر کل کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه تعدادی از کارفرمایان همواره نسبت به پرداخت بموقع حق بیمه کارکنان اقدام می کنند و خوش حساب هستند، گفت: تامین اجتماعی برای آنها تشویقی در نظر بگیرد و باید میان این افراد با دیگر کارفرمایان تفکیک قائل شود.

رجبی گفت: انتظار می رفت برای ارائه دلایل ابرازی عدم پرداخت حق بیمه، تشکل های کارفرمایی مدنظر قرار می گرفتند زیرا اطلاعات این تشکل ها از شرایط بیمه ای کارگاهها کامل تر است.