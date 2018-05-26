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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

۴ فیلم در دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه نمایش داده می شود

۴ فیلم در دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه نمایش داده می شود

فیلم‌های کوتاه «وحشی»، «در جنگل»، «باگ» و «یال و کوپال» در دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه به نمایش درخواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه «سینما آینده»، روز دوشنبه هفتم خرداد با نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی و یک فیلم کوتاه خارجی کار خود را پی می‌گیرد.

در این برنامه که توسط انجمن سینمای جوانان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و انجمن فیلم کوتاه ایران برگزار می شود، فیلم‌ داستانی «وحشی» به کارگردانی فردین انصاری، مستند سوئیسی «در جنگل» ساخته مشترک توماس هورات و کورینا شوینگروبر ایلیچ، فیلم داستانی «باگ» به کارگردانی کیوان محسنی و انیمیشن «یال و کوپال» ساخته شیوا صادق‌اسدی به نمایش در خواهند آمد.

در این جلسه همچنین فیلم‌های به نمایش در آمده توسط کارشناس برنامه مورد نقد و تحلیل قرار خواهند گرفت.

پاتوق فیلم کوتاه، دوشنبه‌های هر هفته ساعت ۱۸ در سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

کد مطلب 4306273

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