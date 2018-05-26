کاهش ۱۹ درصدی اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در مقایسه با سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا جمشیدی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: اعتبارات حوزه عمرانی در استان ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است که سهم بودجه عمرانی استان ها از ۸۰ به ۶۹ درصد رسیده است.

وی افزود:سهم خراسان رضوی نیز در مجموع حوزه اعتبارات عمرانی یک هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان است که این میزان سال گذشته دو هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان بود و نشان از کاهش ۱۹ درصدی دارد. این کاهش به طور میانگین در استان های کشور ۲۴.۸ درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : سال ۹۶ درآمدهای استان سه هزار ۲۴۷ میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد از درآمدهای کشور را شامل می شد.

وی تصریح کرد : رشد درآمدهای استانی سال گذشته ۹.۳ درصد بوده که رشد درآمدهای استان از این میزان کمتر بود. همچنین اعتبارات هزینه ای استان در سال گذشته ۵۰۸ میلیارد تومان بود که ۵.۸ درصد اعتبارات کشور را شامل می شد و نسبت به سال قبل از آن ۱۶ درصد رشد داشت.

مشاور استاندار خراسان رضوی ادامه داد: سال گذشته ۵۸۹ میلیارد تومان اعتبارات جاری در استان داشته ایم که ۹۹.۱ درصد آن تخصیص یافت. علاوه بر این سال گذشته اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ۷۹۳ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۵، ۰.۲ درصد رشد داشته است که با ابلاغ ردیف هایی در طول سال به استان، مجموع اعتبارت عمرانی استان به ۱۴۶۶ میلیارد تومان رسید.

جمشیدی گفت: سال گذشته ۹۶ میلیارد تومان برای طرح های ملی استانی اختصاص داده شد ، همچنین در سال ۹۶ اعتبارات استانی و ۳ درصد بودجه نفت و گاز و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در تمام شهرستان ها به صورت مساوی تقسیم شد.

وی تاکید کرد: هر دستگاهی می تواند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهد وبراساس قانون شورا می تواند این یک درصدها را تجمیع کند. این میزان در استان در مجموع ۲ میلیارد تومان است که می توان آن را براساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان کرد: امکان افزایش ۱۲ درصدی حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها برای امسال وجود دارد. همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اختصاص می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: میزان بهره مندی شهرستان ها نیز از بودجه مشخص شده که در همین راستا امسال ۳۹۱ میلیارد تومان بین شهرستان ها و دستگاه ها توزیع می شود.