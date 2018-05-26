باید مردمی بودن موسسات قرآنی را حفظ کرد/ درفضای مجازی منفعل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اشاره به گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به عنوان کسی از نوجوانی با قرآن بوده است و در حال حاضر چند ماهی میگذرد که در معاونت قرآن توفیق خدمت گزاری دارم دیدگاه خودم را برای آینده قران در نظام جمهوری اسلامی ایران می گویم. نظام ما برپایه تعالیم قرآنی است و انقلاب، قرآن را در سطح کشور احیا کرده است که این امر مرهون بنیانگذار انقلاب اسلامی است باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی بر فعالیت های قرآنی رقم خواهد خورد.

فقهی زاده بیان کرد: ما باید برای آینده ده ساله انقلاب جنبه مردمی بودن موسسات قرآنی را تقویت کنیم. باید بکوشیم در عین گرفتن حمایت ها این نهادها مردمی بوده و مردمی بمانند و مردمی ایفای نقش کنند به موازات حمایت های رسمی و گشودن ابواب جدیدی در جنبه های قرآنی بتوانیم درخشش بیشتری در زمینه فعالیت های قرآنی شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت های بیشماری در چهار دهه انقلاب حاصل شده که قابل برشمردن نیست ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار های متعددی که داشتیم مبنی براینکه قرآن و تلاوت مقدمه ای برای فهم و تدبر و فهم و تدبر مقدمه ای برای عمل به قرآن است ما باید پژوهش ها و آموزشهای مقدماتی مبتنی بر فهم و عمل را گسترش دهیم .

فقهی زاده سینما را جایگاهی برای ورود مفاهیم قرآنی دانست و تصریح کرد: سینما از محتوا تا حدی تهی شده و این یعنی ما به تقویت سینما و محتوای آن باید ورود کرده و بها دهیم که اگر در این زمینه تلاشهایی صورت گیرد موفقیتهای زیادی را در برخواهد رفت.در جلسه ای با وزیر ارشاد عمل کردن به نگرش مثبت و کمی و کیفی به مطالعات گوناگون دارد تمام معاونت های این وزارت خانه را که شامل معاونت سینمایی هنری مطبوعاتی و .. می باشد ملزم به اندیشه قرآنی و عمل به این کتاب آسمانی در حوزه فعالیت معاونتی خود کرده است.

وی با اشاره به اینکه تنها تلاوت مقصود برنامه های قرآنی نباید باشد عنوان کرد: مگر ما چه از مصر کم داریم؟ ولی عرصه هاو فرصت های دیگری نیز وجود دارد بویژه درهنر و سینما و در عرصه فضای مجازی که این حیطه بیش از گذشته فضا را درنوردیده در حالیکه ما هنوز نسبت آن منفعل هستیم .

فقهی زاده مساله و چشم انداز آینده را مرتبط با فعالیت های بین المللی از منظر اهل بیت دانست و تصریح کرد: ما باید با اعزام قاریان به بیرون از مرزها صدای شیعه را به گوش جهانیان رسانیده و ذهن مردمان دیگر جهان اسلام را از شبهه قرآن شیعه، قرآن نیست پاک کنیم و ما برای پاسداشت آرمان های اهل بیت باید نظرات علمای تشیع را صادر و در خصوص آنها تبلیغ کنیم و این امر بیشتر با همدلی بین مدیران، موسسات، فعالان قرآنی رقم خواهد خورد.